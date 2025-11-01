Für eine „tabakfreie Generation“: Erstes Land verhängt Rauchverbot für unter 19-Jährige

Bei Touristen aus aller Welt ist das Land wegen seiner weißen Sandstrände ein beliebtes Ziel für Luxusreisen – für Raucher wird es jetzt unbequem.
Die Malediven haben ein Rauchverbot für alle nach 2006 geborenen Menschen verhängt. Gemäß der neuen Regelung sei es für „Personen, die am oder nach dem 1. Januar 2007 geboren sind“, untersagt, auf den Malediven Tabakprodukte zu kaufen, zu konsumieren oder zu verkaufen“, erklärte das Gesundheitsministerium am Samstag. Die Malediven sind demnach das einzige Land der Welt mit einem Rauchverbot für eine „tabakfreie Generation“.