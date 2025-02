Für eine Hommage an Los Angeles: Bruno Mars und Lady Gaga treten zusammen bei den Grammys auf

Bei der Verleihung der Grammy Awards am 2. Februar werden auch die Nominierten Bruno Mars und Lady Gaga mit einer Performance aufwarten. Das bestätigen die Veranstalter nun offiziell. Demnach plant das Duo mit seinem Auftritt eine Hommage an Los Angeles und die von den Bränden betroffenen Menschen.

Seit Tagen kursierten Gerüchte über einen gemeinsamen Auftritt von Lady Gaga (38) und Bruno Mars (39) bei den Grammys. Jetzt bestätigte die Recording Academy, dass die beiden am Sonntag, 2. Februar, für einen ganz besonderen Gig auf der Bühne stehen werden.

Hommage an Los Angeles und seine vom Brand betroffenen Einwohner

Gerade erst sorgte Lady Gaga beim großen Benefizkonzert zugunsten der Opfer der Feuerkatastrophe in Los Angeles für einen emotionalen Moment, schon steht ihr nächster aufsehenerregender Gig an. Laut Mitteilung der Recording Academy vom Freitag wird die Sängerin ihren Auftritt bei den Grammys mit ihrem Kollegen Bruno Mars der Stadt und den von den Waldbränden Betroffenen widmen.

Der Auftritt folgt auf zwei Grammy-Nominierungen für die Zusammenarbeit "Die With a Smile". Die im August 2024 veröffentlichte Ballade war ein großer Erfolg für das Duo, wurde zu einem Streaming-Hit und führte zu Jahresbeginn die Billboard Hot 100 an. Bei den Grammys haben die beiden Chancen in den Kategorien "Song des Jahres" und "Beste Pop-Duo/Gruppen-Performance".

Beim Benefizkonzert "FireAid" am 30. Januar beendete Lady Gaga den Abend mit drei Songs: "Shallow", "Always Remember Us This Way" sowie einem neuen Lied mit dem Titel "All I Need Is Time", den sie mit ihrem Verlobten Michael Polansky speziell für die Veranstaltung geschrieben hat. "Als ich darüber nachdachte, was ich heute Abend singen sollte, dachte ich, ich würde etwas Hoffnungsvolles für euch tun, und ich dachte über meine Lieder nach, und nichts schien ganz richtig", erzählte sie der Menge. Deshalb hätte sie zusammen mit ihrer Liebe ein neues Lied geschrieben. "Es ist nur für heute Abend, es ist nur für euch. Ich denke, wir alle brauchen im Moment eine Menge Dinge, aber ich denke, etwas, das wir vielleicht auch brauchen, ist Zeit. Die Zeit heilt alle Wunden."

Unterdessen hat Bruno Mars nach "Die With a Smile" eine Erfolgssträhne mit Duett-Songs. "Apt.", sein Duett mit Rosé (27), hat bei Spotify die Milliarden-Stream-Marke überschritten und Platz 3 der Hot 100 erreicht. Kürzlich veröffentlichte er mit Rapperin Sexyy Red (26) "Fat Juicy & Wet", in dessen Musikvideo Lady Gaga und Rosé zu sehen sind.