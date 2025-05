Im kommenden Jahr kehren Metallica für weitere Konzerte nach Deutschland zurück. Das haben die Metal-Legenden am 22. Mai unter anderem via Instagram verkündet. Die Band um Frontmann James Hetfield (61) möchte im Mai, Juni und Juli 2026 nach derzeitigem Stand insgesamt 16 Konzerte in neun europäischen Ländern spielen.

Drei Metallica-Konzerte in Frankfurt und Berlin

Aktuell sind Metallica in den USA unterwegs, bevor es noch in diesem Jahr unter anderem auch nach Australien und Neuseeland geht. Am 9. Mai 2026 möchte die Band ihren Europaaufenthalt im griechischen Athen starten. Wenig später, am 22. und 24. Mai, soll die Gruppe im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main spielen. Am 30. Mai tritt die Band dann im Berliner Olympiastadion auf.

Unterstützt werden die Metal-Ikonen am 22. Mai und 30. Mai von den Bands Gojira und Knocked Loose, am 24. Mai stehen ihnen Pantera und Avatar zur Seite. Die Auftritte in Frankfurt - ein Freitag und ein Sonntag - finden als "No Repeat Weekend" statt. Nicht nur wird es unterschiedliche Vorgruppen geben, auch die Setlists für die Auftritte enthalten komplett andere Songs.

Geplant im Rahmen der "M72 World Tour" sind außerdem Auftritte in Rumänien, Polen, der Schweiz, Italien, Schottland, Wales, Irland und Ungarn, bevor am 3. und 5. Juli 2026 die letzten neu angekündigten Konzerte in London steigen sollen. Der reguläre Vorverkauf beginnt am 30. Mai 2025 um 10:00 Uhr deutscher Zeit. "Fan Club"-Mitglieder können bereits ab dem 27. Mai zuschlagen. Infos zu Tickets und alle genauen Termine finden Fans auf der Homepage von Metallica.