Reiner Calmund (76) hatte beim Dreh der neuen Staffel von "Grill den Henssler" einen Zusammenbruch und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Wie Calmund auf Instagram mitteilen ließ, wurde der Juror mit einem Rettungswagen in ein Kölner Krankenhaus gebracht, nachdem ihm schwindelig geworden war. Im Krankenhaus wurde anschließend Vorhofflimmern diagnostiziert.

Umfangreiche Untersuchungen im Krankenhaus

Mittlerweile soll Calmund wieder zuhause bei seiner Familie sein. Knapp 24 Stunden sei er im Kölner St. Vinzenz-Hospital "umfangreich untersucht" worden, teilte der ehemalige Sportmanager mit. Und bedankte sich beim Bayer-04-Chefarzt Dr. Karl-Heinz Dittmar, der ihm offenbar "die erstklassige medizinische Versorgung in der Kölner Klinik vermittelt" habe.

Auch wenn es nach Auswertung der Tests von den Ärzten Entwarnung gab, muss sich Calmund nach diesem Vorfall vorerst schonen. Die drei noch ausstehenden Aufzeichnungen der Kochshow werden demnach ohne ihn stattfinden. Auch danach darf "Calli" entspannen: "Das ist kein Problem, ich hatte mir ohnehin nach den Dreharbeiten für 'Grill den Henssler' einen Monat Urlaub ohne irgendwelche Termine genehmigt", schreibt er auf Instagram.

Bruce Darnell springt als Juror ein

Calmund ist seit der ersten Staffel Juror der Kochduell-Show von und mit Steffen Henssler (52). Seinen Ausfall will Vox mit verschiedenen Promis überbrücken. So soll in der Aufzeichnung am 6. Dezember Bruce Darnell (67) die Gerichte zusammen mit Christian Rach (67) und Jana Ina Zarrella (47) bewerten.