Für Dreh vor Ort: Natascha Ochsenknecht erlebt Erdbeben in Istanbul mit

Ein Erdbeben und mehrere Nachbeben haben die türkische Metropole Istanbul erschüttert. Natascha Ochsenknecht (60) hat bei Instagram offenbart, dass sie das Beben vor Ort miterlebt hat. Sie ist dort als Jurorin für den Dreh der Sport1-Sendung "My Style Rocks" im Einsatz. "Die ersten Nachrichten kommen schon rein, ihr habt es vielleicht mitbekommen, Erdbeben in der Türkei", meldet sie sich in einer Instagram-Story. "Normalerweise würde ich das jetzt nicht posten, aber mir geht's gut, uns geht es gut, hier sind alle draußen", versichert sie ihrer Community und erzählt weiter: "Wir haben das hier komplett mitbekommen, sind aus der Halle herausgelaufen wie verrückt. Wir hatten wohl eine Stärke von 6,2."

"My Style Rocks"-Kollegen ebenfalls betroffen

Später meldet sie sich aus dem Hotel, wo sie ihre wichtigsten Sachen zusammengepackt hat. "Wir hatten jetzt das vierte Nachbeben. Anscheinend ist das Hotel sicher, aber ich wohne im 34. Stock", berichtet die Ex-Frau von Schauspieler Uwe Ochsenknecht (69). "Das ist nicht wirklich witzig, ich weiß auch nicht, ob ich da schlafe. Wir sitzen jetzt hier und warten mal ab."

In einem weiteren Update meldet sich der Doku-Soap-Star ("Diese Ochsenknechts") weiter aus der Hotellobby. "Es wackelt zwischendurch, wahrscheinlich werde ich jetzt in der Lobby oder in einem Konferenzsaal schlafen. Auf jeden Fall schlafe ich nicht im 34. Stock. Es ist besser, schneller draußen zu sein." So eine Situation habe sie auch noch nie erlebt, fasst die 60-Jährige zusammen. "Das ist schon nicht ohne, wir hatten jetzt das fünfte, sechste Beben."

Auch Ochsenknechts "My Style Rocks"-Kollege Harald Glööckler (59) meldete sich nach dem Beben bei seiner Instagram-Community in einer Story: "Das war so krass, es hat jetzt auch schon ein, zwei Nachbeben gegeben. Jetzt sitze ich draußen, an Reingehen ist nicht mehr zu denken. Ich habe mein Apartment im 33. Stock, da habe ich kein Bock drauf."

"My Style Rocks"-Moderatorin Gülcan Kamps (42) zeigte sich nach dem Erdbeben ebenso schockiert in einer Instagram-Story: "Es ist eine schwierige Situation, es hat gerade alles im Studio gewackelt. Wir überlegen, was wir jetzt machen." Weiter erklärt sie in einem Text in einer Story: "Ich habe heute zum ersten Mal ein Erdbeben in Istanbul der Stärke 6 erlebt. Wie es jetzt weitergeht, weiß ich noch nicht." Im Anschluss bedankte sie sich persönlich für die "tausenden Nachfragen und lieben Nachrichten". Ihr gehe es soweit gut und sie halte ihre Fans auf dem Laufenden.