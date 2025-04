Für Dreh in Paris: Sarah Jessica Parker tauscht Pumps gegen bequeme Clogs

1 Sarah Jessica Parker in den Straßen von Paris. Foto: action press / Aissaoui Nacer / BACKGRID

"And Just Like That ..."-Star Sarah Jessica Parker hat für einen Dreh in Paris ihre Carrie-Bradshaw-Manolos gegen bequemeres Schuhwerk getauscht.











Link kopiert



Sarah Jessica Parkers (60) "Sex and the City"-Charakter Carrie Bradshaw ist für ihre Leidenschaft für Designer-Pumps bekannt. Von Manolo Blahnik bis Jimmy Choo sind zahlreiche Ausführungen in ihrem Kleiderschrank zu finden. Gerne wertet sie auch ihre legeren Looks mit glamourösem Schuhwerk auf. Parker, die bald wieder im "Sex and the City"-Ableger "And Just Like That..." zu sehen ist, hat nun den umgekehrten Weg gewählt. Am vergangenen Freitag zeigte sie sich in einem eleganten Outfit mit bequemem Schuh.