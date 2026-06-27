Für die Vetements-Show: Britney Spears Söhne feiern Laufsteg-Debüt in Paris

Auftritt mit Seltenheitswert: Bei der Pariser Fashion Week sind Britney Spears' Söhne Sean Preston und Jayden erstmals gemeinsam über den Laufsteg geschritten. Für die Vetements-Show trugen die beiden ganz unterschiedliche Looks.

Britney Spears (44) kann stolz auf ihren Nachwuchs sein: Ihre Söhne Sean Preston (20) und Jayden James (19) haben am Freitag bei der Pariser Fashion Week ihr Laufsteg-Debüt gegeben. Für die Menswear-Show des Labels Vetements zur Saison Frühjahr/Sommer 2027 schritten die beiden Kinder der Pop-Ikone und ihres Ex-Mannes Kevin Federline (48) gemeinsam über den Catwalk, wie unter anderem "People" berichtet.

Zwei Brüder, zwei Looks Modisch setzten die Geschwister auf Gegensätze. Sean Preston präsentierte einen langen schwarzen Seidenmantel über einem dunklen Hemd mit Krawatte, dazu Jeans und glänzende schwarze Schuhe. Jayden hingegen kombinierte eine helle Used-Jeans mit einem eng anliegenden weißen Tanktop, einem Ledergürtel mit baumelnden Ketten und dunkelbraunen Loafern.

Die Brüder waren nicht die einzigen bekannten Gesichter der Show. Wie "Page Six" berichtet, lief auch Schauspielerin Sharon Stone (68) in einem Schwarz-Weiß-Look über den Laufsteg. Im Publikum saßen demnach unter anderem North West (13), die älteste Tochter von Kim Kardashian und Kanye West, sowie Sänger Maluma (32).

Nicht der erste Mode-Termin

Ganz neu ist das Modeparkett für die Spears-Federline-Familie nicht. Jayden war erst im Mai bei der Dior-Cruise-Show in Los Angeles aufgetreten. Zu dem prominent besetzten Event am 13. Mai, bei dem auch Miley Cyrus und Sabrina Carpenter dabei waren, erschien er in einer dunkelgrünen Jacke über einem passenden Karohemd und Jeans.

Die beiden Söhne stammen aus der Ehe von Spears und Federline. Das einstige Paar heiratete 2004 in Los Angeles, 2005 und 2006 kamen die Jungen zur Welt. Nach der Scheidung 2007 lag das Hauptsorgerecht beim Vater, bei dem die beiden bis zu ihrer Volljährigkeit überwiegend lebten.

Annäherung nach schwierigen Monaten

In den vergangenen Jahren sind sich die Sängerin und ihre erwachsenen Söhne wieder nähergekommen. Hintergrund ist auch eine schwierige Phase: Wie "People" berichtet, wurde Spears am 4. März im kalifornischen Ventura unter dem Verdacht festgenommen, unter Einfluss von Drogen und Alkohol gefahren zu sein. Kurze Zeit später begab sie sich in eine Behandlungseinrichtung. Im Mai bekannte sie sich laut "Page Six" eines minderschweren Vergehens schuldig und entging einer Haftstrafe.

Eine Quelle schilderte gegenüber "People", die Söhne hätten großen Anteil daran gehabt, dass ihre Mutter den Schritt in die Therapie ging: "Ihre Söhne waren ein großer Teil davon, sie zur Reha zu bewegen. Sie waren klar mit ihr. Sie wollen einfach nur, dass es ihr gut geht." Ein Insider beschrieb gegenüber "Page Six", wie wichtig den jungen Männern ihre Mutter sei: "Britney liebt beide gleichermaßen. Sie sind ihre ganze Welt."