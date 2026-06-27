Für die Vetements-Show: Britney Spears Söhne feiern Laufsteg-Debüt in Paris

Auftritt mit Seltenheitswert: Bei der Pariser Fashion Week sind Britney Spears' Söhne Sean Preston und Jayden erstmals gemeinsam über den Laufsteg geschritten. Für die Vetements-Show trugen die beiden ganz unterschiedliche Looks.
Britney Spears (44) kann stolz auf ihren Nachwuchs sein: Ihre Söhne Sean Preston (20) und Jayden James (19) haben am Freitag bei der Pariser Fashion Week ihr Laufsteg-Debüt gegeben. Für die Menswear-Show des Labels Vetements zur Saison Frühjahr/Sommer 2027 schritten die beiden Kinder der Pop-Ikone und ihres Ex-Mannes Kevin Federline (48) gemeinsam über den Catwalk, wie unter anderem "People" berichtet.