Für die Sommerferien: Bahn verkauft Familientickets ab 60 Euro

Vor Wochen hat der Konzern für die Sommerferien Fernverkehrstickets zum Pauschalpreis angekündigt - ab Sonntag werden sie nun angeboten. Für wen sich das lohnt.
Die Deutsche Bahn verkauft ab Sonntag für den Sommer Familientickets für Fernzüge zum Festpreis. Sie können für Fahrten mit ICE und IC innerhalb Deutschlands gebucht werden, teilt der bundeseigene Konzern mit. Das Angebot gilt für Zugreisen in den Sommerferien zwischen 26. Juni und 14. September, wenn in Bayern als letztem Bundesland die Ferien enden.