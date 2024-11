Für die sechsjährige Grace: Daniel Craig will für seine Tochter häufiger zu Hause sein

1 Daniel Craig will mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Foto: IMAGO/NurPhoto

Daniel Craig hat mit seiner Ehefrau Rachel Weisz 2018 noch einmal Nachwuchs bekommen. Die kleine Grace stellt der Hollywoodstar über seine Karriere. Seine Rollen wählt er deshalb ganz bewusst aus.











Link kopiert



Daniel Craig (56) hat in einem Interview einen seltenen Kommentar zu seiner Tochter Grace (6) abgegeben. Im Gespräch mit der "New York Times" über seinen neuen Film "Queer" kam er auf die Rolle seines Kindes in Bezug auf seine Karriere zu sprechen: Bei der Auswahl neuer Projekte denke er immer zuerst an den Nachwuchs.