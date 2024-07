Für die Olympischen Spiele: König Frederik und Mary eröffnen strahlend dänisches Haus in Paris

1 Königin Mary und König Frederik von Dänemark zerschneiden das Eröffnungsband des dänischen Hauses in Paris. Foto: imago/ABACAPRESS/Lafargue Raphael

Die Liebesgeschichte von Mary und Frederik von Dänermark ist eng mit den Olympischen Spielen verbunden - kein Wunder also, dass sich das Königspaar bestens gelaunt bei der Eröffnung des dänischen Hauses in Paris zeigte.











Am Tag vor der offiziellen Eröffnungszeremonie der Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris haben König Frederik X. (56) und Königin Mary von Dänemark (52) das dänische Haus in der berühmten Champs-Élysées feierlich eröffnet. Auf Fotos zeigt sich das Königspaar ganz ausgelassen beim Durchschneiden des roten Eröffnungsbands. Während Frederik in einem klassischen Anzug gekleidet war, begeisterte Mary in einem roten Jumpsuit - passend zu den Farben der dänischen Flagge.