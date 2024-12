Verabredung zur Schulaufführung: Eine ungewöhnliche Versammlung zeigte sich in Los Angeles, wo die Ex-Ehepartner Ben Affleck, Jennifer Lopez und Jennifer Garner am Freitag für ihre Kinder aufeinander trafen.

Interessantes Familientreffen vor der Bühne: Ben Affleck (52) hat sich am Freitag wohl mehr oder weniger freiwillig mit seinen Ex-Frauen Jennifer Lopez (55) und Jennifer Garner (52) getroffen. Anlass war eine Schulaufführung der Kinder.

Auf Fotos, die "TMZ" veröffentlich hat, ist zu sehen, wie die drei Schauspielstars teilweise schick gekleidet in Los Angeles an der Schule stehen, auf die Garner und Afflecks Kind Seraphina (15) sowie Lopez' Kind Emme (16) gehen.

Lopez erschien zu dem Theaterstück in einem glamourösen, weißen Mantel mit einer feinen, roten Bluse darunter. Affleck griff mit einem schwarzen Anzug ebenfalls zu gehobener Abendmode. Jennifer Garner wirkte mit Jeans und einem Blazer etwas legerer.

Kaum Interaktion zwischen Affleck und Lopez

Laut "TMZ" war es auffällig, dass Affleck und Garner viel miteinander kommuniziert haben - während bei Affleck und Lopez nicht klar war, ob sie überhaupt ein Wort miteinander gesprochen haben. Der Schauspieler und die Sängerin befinden sich momentan mitten in ihrer Scheidung.

Durchatmen kann Affleck derzeit wohl gut mit seiner Ex Jennifer Garner und den gemeinsamen Kindern, Seraphina, Violet (18) und Samuel (12). Auch Thanksgiving haben Affleck, Garner und die Kids miteinander verbracht und unter anderem Essen an Menschen ohne Obhut ausgegeben. Eine Quelle hatte gegenüber "Page Six" verraten, dass Ben sich gesegnet fühle für seine Familie, in der er "einfach er selbst" sein könne.