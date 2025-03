Christoph Waltz verstärkt Cast von "Only Murders in the Building"

1 Christoph Waltz wird Teil der fünften Staffel von "Only Murders in the Building". Foto: 2019 DFree/Shutterstock.com

Die fünfte Staffel von "Only Murders in the Building" erhält prominenten Zuwachs: Oscar-Preisträger Christoph Waltz stößt zur Besetzung der Krimi-Comedy-Serie hinzu.











Oscar-Preisträger Christoph Waltz (68) ist der jüngste prominente Zuwachs der Hulu-Erfolgsserie "Only Murders in the Building". Wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet, wird der deutsch-österreichische Schauspieler in der kommenden fünften Staffel in einer wiederkehrenden Rolle zu sehen sein.