Die indigene Schauspielerin Q'orianka Kilcher wirft Regisseur James Cameron vor, ihre Gesichtszüge als 14-Jährige ohne Einwilligung für die Figur Neytiri in "Avatar" genutzt zu haben. Nun erhebt sie Klage.
Die Schauspielerin Q'orianka Kilcher (36) hat Klage gegen Regisseur James Cameron (71), The Walt Disney Company und mehrere beteiligte Visual-Effects-Unternehmen eingereicht. Der Vorwurf: Cameron soll die Gesichtszüge der damals 14-jährigen Schauspielerin ohne ihr Wissen und ihre Zustimmung als Designvorlage für die Figur Neytiri in seiner "Avatar"-Reihe genutzt haben. Das berichtet unter anderem "Variety".