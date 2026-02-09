Mit zwei kaputten Knien wagte Lindsey Vonn das Olympia-Abenteuer - und stürzte bei der Abfahrt in Cortina schwer. ESPN und Disney drehten zeitgleich eine Doku-Serie über die 41-Jährige. Die letzte Folge mit ihr erscheint am 10. April.

Es sollte die Krönung eines beispiellosen Comebacks werden. Lindsey Vonn (41), die ihre Karriere 2019 eigentlich beendet hatte, wollte bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo noch einmal um Gold kämpfen. Doch was am 8. Februar bei der Damen-Abfahrt geschah, erschütterte die gesamte Skiwelt - und ein Kamerateam von ESPN und Disney war ganz nah dabei.

Der US-Sportsender und der Medienkonzern hatten Vonn in den vergangenen Wochen für die Doku-Serie "On the Edge: World Cup Ski Racing" intensiv begleitet. Neben Vonn stehen auch Mikaela Shiffrin, Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Camille Rast im Mittelpunkt der fünfteiligen Produktion, die seit dem 30. Januar auf der ESPN-App und bei Disney+ läuft. Regie führt der Emmy-prämierte Filmemacher Pat Dimon.

Lindsey Vonn mittlerweile operiert

Die Hoffnung war klar: Vonns Rückkehr auf die olympische Bühne sollte der emotionale Höhepunkt der Serie werden. Eine Frau, die mit einer Titan-Teilprothese im rechten Knie und trotz eines Kreuzbandriss im linken Knie, den sie sich erst eine Woche zuvor beim Rennen in Crans-Montana zugezogen hatte, noch einmal alles riskiert. Mit einer Spezialschiene am linken Knie hatte sie am Freitag und Samstag im Training noch starke Leistungen gezeigt.

Doch nur wenige Sekunden nach dem Start blieb Vonn mit dem rechten Arm an einem Tor hängen, verlor das Gleichgewicht und stürzte schwer. Während der Live-Übertragung waren ihre Schmerzensschreie zu hören. Sanitäter und Helfer eilten herbei, das Rennen wurde unterbrochen. Ein Hubschrauber brachte den US-Skistar zunächst in die Klinik Codivilla, wo die Diagnose gestellt wurde: eine Fraktur im linken Bein. Anschließend wurde Vonn ins Krankenhaus Ca' Foncello nach Treviso verlegt und dort operiert, wie das Gesundheitsamt von Treviso offiziell bekannt gab.

Die fünfte und letzte Folge mit dem Titel "The World's Stage" erscheint am 10. April und widmet sich den Olympischen Spielen. Neben Vonns dramatischer Rückkehr sollen auch die Auftritte von Sofia Goggia und Dominik Paris auf heimischem Schnee sowie der Kampf um die Weltcup-Gesamtwertung thematisiert werden. "On the Edge" soll vor allem die menschliche Seite des Spitzensports zeigen - den Preis, den Athleten für ihre Träume zahlen.