Mit zwei kaputten Knien wagte Lindsey Vonn das Olympia-Abenteuer - und stürzte bei der Abfahrt in Cortina schwer. ESPN und Disney drehten zeitgleich eine Doku-Serie über die 41-Jährige. Die letzte Folge mit ihr erscheint am 10. April.
Es sollte die Krönung eines beispiellosen Comebacks werden. Lindsey Vonn (41), die ihre Karriere 2019 eigentlich beendet hatte, wollte bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo noch einmal um Gold kämpfen. Doch was am 8. Februar bei der Damen-Abfahrt geschah, erschütterte die gesamte Skiwelt - und ein Kamerateam von ESPN und Disney war ganz nah dabei.