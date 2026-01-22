Nach dem Hype um lange Stufen-Mähnen folgt jetzt die Metamorphose: der "Butterfly Bob". Er kombiniert den Glamour der 1990er-Supermodels mit der Frische eines Kurzhaarschnitts - und ist perfekt für alle, die trotz Mütze nicht auf Volumen verzichten wollen.
Wir kennen und lieben den klassischen Butterfly Cut: jene vielschichtige Frisur, die das Beste aus dem Shag der 1970er und dem Chic der 1990er vereint. Lange Schichten und kurze, gesichtsrahmende Stufen verleihen dem Haar jene Sprungkraft, die wir sonst nur von den Laufstegen der Ära Crawford und Campbell kennen. Doch diesen Winter spüren immer mehr Menschen den Drang zur Schere. Wer sich bisher nicht getraut hat, sich von der Länge zu trennen, findet im Butterfly Bob den perfekten Kompromiss.