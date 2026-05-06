Für den Streamingdienst HBO Max: Rita Wilson stößt zu How to Survive Without Me

Rita Wilson übernimmt eine zentrale Rolle im Pilotfilm der neuen HBO-Max-Serie "How to Survive Without Me". Die Schauspielerin ergänzt ein prominent besetztes Ensemble um Ray Romano, Joshua Jackson und Kaley Cuoco.

Rita Wilson (69) hat sich eine neue Rolle gesichert. Medienberichten zufolge spielt die Ehefrau von Tom Hanks (69) im Pilotfilm der HBO-Max-Serie "How to Survive Without Me" die Figur Beverly. Beschrieben wird sie als elegante und warmherzige Frau mit natürlicher Autorität, geprägt von Erfahrung und Weisheit. Als erfolgreiche Drehbuchautorin und Regisseurin steht sie zugleich im Zentrum ihrer Familie, die sie als ihren größten Erfolg betrachtet. Das Drehbuch stammt von Greg Berlanti (53) und Bash Doran.

Prominente Besetzung Das Drama "How to Survive Without Me" ist prominent besetzt. In den Hauptrollen sind Ray Romano, Joshua Jackson und "The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco zu sehen. Ergänzt wird das Ensemble von Julia Schlaepfer, Jack Ball, Kylar Miranda und Julian Grey.

Autor Greg Berlanti zeigt sich begeistert von Wilson. In all ihren bisherigen Arbeiten habe sie eine besondere Wärme, emotionale Tiefe und Stärke gezeigt. Er könne sich niemanden vorstellen, der besser geeignet wäre, im Zentrum der Serienfamilie zu stehen.

Nicht ihr erster Ausflug ins Streaming

Zuletzt war Wilson in einer Folge der Apple-TV-Produktion "Beschütze sie" zu sehen, zudem gehörte sie zum Ensemble der Netflix-Serie "Too Much". Während Wilson verstärkt in Serienformaten auftritt, ist ihr Ehemann Tom Hanks (69) demnächst wieder in mehreren Filmprojekten zu sehen. Aktuell steht er für die Fortsetzung "Greyhound 2" vor der Kamera, im Sommer leiht er in "Toy Story 5" erneut Cowboy Woody seine Stimme.