Für den Streamingdienst HBO Max: Rita Wilson stößt zu How to Survive Without Me

Rita Wilson übernimmt eine zentrale Rolle im Pilotfilm der neuen HBO-Max-Serie "How to Survive Without Me". Die Schauspielerin ergänzt ein prominent besetztes Ensemble um Ray Romano, Joshua Jackson und Kaley Cuoco.
Rita Wilson (69) hat sich eine neue Rolle gesichert. Medienberichten zufolge spielt die Ehefrau von Tom Hanks (69) im Pilotfilm der HBO-Max-Serie "How to Survive Without Me" die Figur Beverly. Beschrieben wird sie als elegante und warmherzige Frau mit natürlicher Autorität, geprägt von Erfahrung und Weisheit. Als erfolgreiche Drehbuchautorin und Regisseurin steht sie zugleich im Zentrum ihrer Familie, die sie als ihren größten Erfolg betrachtet. Das Drehbuch stammt von Greg Berlanti (53) und Bash Doran.