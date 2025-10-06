Für den guten Zweck: Nicole Kidman feiert ersten Auftritt nach Ehe-Aus

Nicole Kidman zieht sich nach dem Bekanntwerden ihrer Trennung offenbar nicht zurück. Am Wochenende feierte sie einen Auftritt in Dallas.

Hollywoodstar Nicole Kidman (58) ist wenige Tage nach Bekanntwerden ihrer Trennung von Ehemann Keith Urban (57) zum ersten Mal wieder öffentlich aufgetreten. Und das für den guten Zweck: Die Schauspielerin nahm am Wochenende an einer amFAR-Auktion in Dallas teil. Dort überreichte sie ihrem "Lioness"-Kollegen, Drehbuchautor und Regisseur Taylor Sheridan (55), einen Preis.

Sie sagte dabei laut dem "People"-Magazin: "Ich denke, Taylor erkennt, wie wir alle, dass wir uns mehr ähneln als unterscheiden und dass wir besser sind, wenn wir aufeinander achten, und das ist natürlich der Grund, warum wir heute Abend hier sind."

Trennung nach 19 Jahren Ehe

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Nicole Kidman und Country-Sänger Keith Urban sich nach 19 Jahren Ehe getrennt haben. Die Oscarpreisträgerin hat US-Medienberichten zufolge bereits die Scheidung vom Vater ihrer zwei Töchter Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14) eingereicht.

Ein Insider hatte bereits zuvor dem "People"-Magazin verraten, dass Kidman angeblich "die Trennung nicht wollte" und bis zuletzt "gekämpft habe, um die Ehe zu retten". Die Schauspielerin fand in dieser schweren Phase Rückhalt bei ihrer Familie. "Nicoles Schwester Antonia war ein Fels in der Brandung und die gesamte Kidman-Familie hat sich zusammengefunden, um einander zu unterstützen", so die Quelle.

Zweite gescheiterte Ehe für Nicole Kidman

Nicole Kidman und Keith Urban hatten im Juni 2006 geheiratet. 2008 und 2010 kamen ihre Kinder zur Welt. Nach fast zwei Jahrzehnten gemeinsamen Lebens folgt nun wohl der juristische Schlussstrich für das einstige Traumpaar. Für Nicole Kidman ist es die zweite gescheiterte Ehe. Sie war von 1990 bis 2001 mit ihrem Schauspielkollegen Tom Cruise (63) verheiratet und adoptierte mit dem Hollywoodstar Tochter Isabella (32) sowie Sohn Connor (30). Anfang 2005 lernte sie Musiker Keith Urban kennen.