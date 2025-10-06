Für den guten Zweck: Nicole Kidman feiert ersten Auftritt nach Ehe-Aus

Nicole Kidman zieht sich nach dem Bekanntwerden ihrer Trennung offenbar nicht zurück. Am Wochenende feierte sie einen Auftritt in Dallas.
Hollywoodstar Nicole Kidman (58) ist wenige Tage nach Bekanntwerden ihrer Trennung von Ehemann Keith Urban (57) zum ersten Mal wieder öffentlich aufgetreten. Und das für den guten Zweck: Die Schauspielerin nahm am Wochenende an einer amFAR-Auktion in Dallas teil. Dort überreichte sie ihrem "Lioness"-Kollegen, Drehbuchautor und Regisseur Taylor Sheridan (55), einen Preis.