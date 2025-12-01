Für den guten Zweck: Lottomillionär Chico ersteigert Rolle im Dortmunder Tatort

Lottomillionär Kürsat Yildirim alias Chico hat sich bei einer Benefiz-Gala einen Kindheitstraum erfüllt: Er ersteigerte eine Komparsenrolle im Dortmunder "Tatort". Die Dreharbeiten zur Folge "Blut und Wasser" starten im Februar.

Kürsat Yildirim (45), besser bekannt als Lottomillionär Chico, wird vorraussichtlich bald in einem Sonntagskrimi zu sehen sein. Bei der Kinderlachen-Gala in seiner Heimatstadt Dortmund ersteigerte er eine Komparsenrolle im Dortmunder "Tatort". 6.000 Euro lässt Chico sich den Auftritt kosten, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Der einstige "Promis unter Palmen"-Kandidat lieferte sich demnach ein Bieterduell mit Komiker Matze Knop (51).

"Für mich geht damit ein Lebenstraum in Erfüllung", erklärte Chico dem Blatt nach dem Zuschlag. Bereits als Kind habe er die Krimireihe regelmäßig verfolgt, besonders natürlich die Folgen aus seiner Heimat.

Drehstart im Februar 2026

Die Dreharbeiten zur Folge mit dem Titel "Blut und Wasser" unter der Regie von Luzie Loose sind für das Frühjahr 2026 angesetzt. Vom 17. Februar bis zum 18. März soll in Dortmund und Umgebung gedreht werden, der Krimi dürfte frühestens 2027 ausgestrahlt werden.

Welche Rolle Chico darin übernehmen wird, ist noch nicht bekannt. Der Lottogewinner hofft auf eine kleine Sprechrolle. "Das würde mich nicht nervös machen. Ich bin es ja durch meine vielen Auftritte inzwischen gewohnt, vor Kameras zu sprechen", betonte er selbstbewusst. Weil er selbst bereits im Gefägnis saß, eigne er sich gut für einen Kleinkriminellen. "Andererseits würde auch gut die Rolle eines großzügigen Porsche-Fahrers passen. In jedem Fall bin ich gespannt, die Schauspieler und die Arbeit am Filmset kennenzulernen", so Chico.

Schon 2023 hatte er gegenüber "Bild" von seinem Wunsch erzählt, einmal im Dortmunder "Tatort" aufzutreten. "Ich bin in der Nordstadt groß geworden, war drogenabhängig, ganz unten. Da musste ich oft schauspielern und Menschen etwas vormachen", begründete er seine Eignung damals.

Kürsat "Chico" Yildirim wurde 2022 bundesweit bekannt, als er mehr als neun Millionen Euro im Lotto gewann. Der frühere Gerüstbauer hatte zuvor Schulden und eine bewegte Vergangenheit mit Drogen- und Spielsucht. Nach dem Gewinn wurde er zum Social-Media-Phänomen, zeigte sein neues Luxusleben öffentlich auch im Fernsehen und startete eigene Geschäftsprojekte.

Umschwung beim Dortmunder "Tatort"

Für das Dortmunder Ermittlerteam steht im kommenden Jahr auch ohne seine mögliche Gastrolle mal wieder eine große Veränderung an. Schauspielerin Stefanie Reinsperger (37), die seit mehreren Jahren Kommissarin Rosa Herzog verkörpert, verlässt die Reihe auf eigenen Wunsch, wie sie im August 2025 bekannt gab. "Blut und Wasser" wird damit einer der ersten Fälle sein, in denen Hauptkommissar Peter Faber, gespielt von Jörg Hartmann (56), ohne seine bisherige Partnerin ermitteln muss.