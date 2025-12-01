Für den guten Zweck: Lottomillionär Chico ersteigert Rolle im Dortmunder Tatort

Lottomillionär Kürsat Yildirim alias Chico hat sich bei einer Benefiz-Gala einen Kindheitstraum erfüllt: Er ersteigerte eine Komparsenrolle im Dortmunder "Tatort". Die Dreharbeiten zur Folge "Blut und Wasser" starten im Februar.
Kürsat Yildirim (45), besser bekannt als Lottomillionär Chico, wird vorraussichtlich bald in einem Sonntagskrimi zu sehen sein. Bei der Kinderlachen-Gala in seiner Heimatstadt Dortmund ersteigerte er eine Komparsenrolle im Dortmunder "Tatort". 6.000 Euro lässt Chico sich den Auftritt kosten, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Der einstige "Promis unter Palmen"-Kandidat lieferte sich demnach ein Bieterduell mit Komiker Matze Knop (51).