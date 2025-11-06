Für den guten Zweck: Königin Camilla verschenkt Ofenkartoffeln aus Imbisswagen

Für einen guten Zweck servierte Königin Camilla aus einem Imbisswagen heraus Ofenkartoffeln als freiwillige Helferin. Sie unterstützte damit eine Aktion des britischen Pflegeverbands, der Mahlzeiten in Gesellschaft gegen Einsamkeit organisiert.

Königin Camilla (78) half höchstpersönlich beim Servieren der Mittagessen, als in der Aktionswoche "Essen auf Rädern" ein Imbisswagen bei ihr vor dem Clarence House Halt machte. Sie servierte Ofenkartoffeln in Take-away-Boxen an ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des Nationalen Verbandes für Verpflegung von ehrenamtlichem Pflegepersonal.

Die Organisation bietet in ganz Großbritannien Mittagstische an, um ältere und bedürftige Menschen mit Mahlzeiten in Gesellschaft zu versorgen, um damit deren Einsamkeit zu bekämpfen. Camilla unterstützte mit der Aktion außerdem die Koordination von Projekten der Freiwilligenarbeit, wie sie auch in einem Instagram-Post verriet.

Imbiss-Star Spudman: "Camilla ist ein Naturtalent!"

Camilla servierte die Lunchpakete an der Seite des britischen Imbissverkäufers und Social-Media-Star Spudman, bürgerlich Ben Newman, der durch seinen Ofenkartoffel-Foodtruck in England große Berühmtheit erlangte. Laut "Express & Star" sagte er über die Zusammenarbeit mit Camilla: "Sie hat das wirklich gut gemacht, ich war ziemlich beeindruckt. Sie ist ein Naturtalent". Der Social-Media-Star sagte: "Das war das surrealste Erlebnis meines Lebens - ich und die Queen, wir servieren Kartoffeln. Einfach unglaublich".

Camilla erzählte Spudman laut Bericht, dass ihr Sohn, Tom Parker Bowles (50), den berühmten Foodtruck von Spudman bereits vor einem Jahr besucht habe und er seine legendäre Ofenkartoffel "nie vergessen" habe. "Ich war wirklich beeindruckt, dass sie wusste, wer ich bin", fügte Spudman hinzu. Nachdem die Königin selbst Essen servierte, genehmigte sie sich laut dem Bericht eine Ofenkartoffel mit Thunfischmayonnaise.

Ebenfalls beim Event dabei war die BBC-Radiomoderatorin Gaby Roslin (61), die als Erste von der Königin eine Ofenkartoffel serviert bekam. Sie sagte, es sei "möglicherweise der seltsamste Morgen meines Lebens" gewesen. "Die Königin servierte mir eine Ofenkartoffel. Wenn ich meinen Töchtern das später erzähle, werden sie sagen: 'Wie bitte? Die Königin servierte dir eine Ofenkartoffel?'" Sie schilderte den Moment: "Sie gab mir noch einen extra Klecks Butter und dann lud sie den Käse und die Bohnen darauf. Es ist wohl eines der surrealsten Dinge überhaupt."