Für den guten Zweck: Königin Camilla verschenkt Ofenkartoffeln aus Imbisswagen

Für einen guten Zweck servierte Königin Camilla aus einem Imbisswagen heraus Ofenkartoffeln als freiwillige Helferin. Sie unterstützte damit eine Aktion des britischen Pflegeverbands, der Mahlzeiten in Gesellschaft gegen Einsamkeit organisiert.
Königin Camilla (78) half höchstpersönlich beim Servieren der Mittagessen, als in der Aktionswoche "Essen auf Rädern" ein Imbisswagen bei ihr vor dem Clarence House Halt machte. Sie servierte Ofenkartoffeln in Take-away-Boxen an ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des Nationalen Verbandes für Verpflegung von ehrenamtlichem Pflegepersonal.