Für seine Rolle im Kinofilm "The Cut" musste Orlando Bloom in kürzester Zeit 23 Kilo abnehmen. Der Schauspieler litt körperlich und mental unter dem rapiden Gewichtsverlust, wie er erzählt. Die strikte Diät hätte ihn "zu einer schrecklichen Person" gemacht.
Orlando Bloom (48) hat für seine Rolle im Film "The Cut" 23 Kilo abgenommen. Der rapide Gewichtsverlust wirkte sich stark auf seine physische und mentale Gesundheit aus, wie der Brite in der TV-Show "This Morning" offenbarte. Er hatte "keine Energie oder geistige Leistungsfähigkeit mehr", so Bloom.