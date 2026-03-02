1 Désirée Nosbusch möchte ihren Liebsten später einige Entscheidungen erleichtern. Foto: ddp/Michael Timm

Désirée Nosbusch sorgt frühzeitig vor. Die Schauspielerin hat nach eigenen Angaben vor eineinhalb Jahren ihr Testament verfasst, um ihre Angehörigen im Ernstfall zu entlasten, wie sie nun erzählte.











Sicher ist sicher: Désirée Nosbusch (61) hat bereits ihr Testament verfasst. In einem Interview mit der "Augsburger Allgemeinen" sagte sie, sie habe "das alles geregelt". Die Schauspielerin erklärte: "Wissen Sie, ich lebe allein mit meinem Hund und bin viel unterwegs. Wenn mir morgen etwas passieren sollte - was ich natürlich nicht hoffe -, dann möchte ich meinen liebsten Menschen keine Unordnung hinterlassen."