Die mehrfach Oscar-nominierte Annette Bening schließt sich dem "Yellowstone"-Spin-off an. Sie spielt in "The Dutton Ranch" eine mächtige Ranch-Besitzerin aus Texas.
Das "Yellowstone"-Universum bekommt einen weiteren prominenten Zuwachs: Annette Bening (67), die bereits fünf Mal für einen Academy Award nominiert wurde, hat sich dem kommenden Spin-off unter dem Arbeitstitel "The Dutton Ranch" angeschlossen, wie "The Hollywood Reporter" berichtet. Die Schauspielerin wird in der Paramount+-Serie eine Rolle namens Beulah Jackson übernehmen - eine "mächtige, schlaue und charmante" Frau, die eine große Ranch in Texas leitet.