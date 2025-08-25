Die mehrfach Oscar-nominierte Annette Bening schließt sich dem "Yellowstone"-Spin-off an. Sie spielt in "The Dutton Ranch" eine mächtige Ranch-Besitzerin aus Texas.

Das "Yellowstone"-Universum bekommt einen weiteren prominenten Zuwachs: Annette Bening (67), die bereits fünf Mal für einen Academy Award nominiert wurde, hat sich dem kommenden Spin-off unter dem Arbeitstitel "The Dutton Ranch" angeschlossen, wie "The Hollywood Reporter" berichtet. Die Schauspielerin wird in der Paramount+-Serie eine Rolle namens Beulah Jackson übernehmen - eine "mächtige, schlaue und charmante" Frau, die eine große Ranch in Texas leitet.

Die neue Serie wird sich auf die beliebten Charaktere Beth Dutton (Kelly Reilly, 48) und Rip Wheeler (Cole Hauser, 50) konzentrieren, nachdem diese am Ende der Hauptserie zu einer neuen Ranch umgezogen sind. Auch Finn Little (19) wird in seiner Rolle als Carter zurückkehren. Als Showrunner konnte Chad Feehan (46) gewonnen werden, der bereits mit "Yellowstone"-Mitschöpfer Taylor Sheridan (55) bei der Miniserie "Lawmen: Bass Reeves" zusammenarbeitete.

Topstars erobern das Western-Universum

Bening reiht sich damit in eine illustre Liste von Hollywood-Größen ein, die Sheridans expandierendes "Yellowstone"-Universum bevölkern. Bereits Harrison Ford (83) und Helen Mirren (80) brillieren im Prequel "1923", während Michelle Pfeiffer (67) für das kommende Spin-off "The Madison" verpflichtet wurde. Diese Serie spielt in der Gegenwart und wartet zusätzlich mit "Lost"-Star Matthew Fox (59), "Suits"-Mime Patrick J. Adams (43) und weiteren bekannten Namen auf.

Das Franchise wächst kontinuierlich: Neben den erfolgreichen Prequels "1883" und "1923" sind weitere Ableger geplant, darunter das CBS-Format "Y: Marshals" und ein in Entwicklung befindliches Prequel namens "1944". Die 67-jährige Bening, die zuletzt für ihre Rolle in "Nyad" eine Oscar-Nomination erhielt, arbeitet derzeit an mehreren Projekten, darunter einer Apple TV+-Miniserie mit Anya Taylor-Joy (29).