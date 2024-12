1 Der Europa-Park plant einen neuen Themenbereich. Foto: dpa

Der Europa-Park feiert 2025 sein 50-jähriges Bestehen. In einem Jubiläumsbuch gibt es nun einen Ausblick darauf, was in der darauffolgenden Saison geplant ist. Der Schwarzwälder Bote hat dieses gelesen. In dem Buch kündigt der Park demnach an, 2026 den neuen – also 18. – Themenbereich „Monaco“ eröffnen zu wollen.