Für das Bodybuilding-Debüt: Arnold Schwarzenegger coacht Sohn Joseph Baena im Fitnessstudio

Arnold Schwarzenegger gibt seinem Sohn Joseph Baena letzte Trainingstipps vor dessen Bodybuilding-Debüt. Am Samstag nimmt dieser an seinem ersten Wettkampf teil und tritt damit in die Fußstapfen seines berühmten Vaters.
Arnold Schwarzenegger (78) unterstützt seinen Sohn Joseph Baena (28) beim Training für dessen Bodybuilding-Debüt bei einem Wettkampf in Colorado am kommenden Samstag. Der "Terminator" trainierte mit seinem Sohn im Gold's Gym in Venice, Kalifornien, wie Instagram-Beiträge Baenas zeigen.