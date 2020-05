1 Überraschung für die Fans: Capital Bra macht in Tiefkühlpizza Foto: imago images/Jan Huebner

Nicht nur mit seiner Musik ist Capital Bra dick im Geschäft. Ab dem kommenden Montag wird es auch Tiefkühlpizza unter seinem Namen geben.

Der Deutschrapper Capital Bra (25, "Benzema"), von Fans unter anderem liebevoll auch Capi oder Capital genannt, ist dick im Musikgeschäft unterwegs. Jetzt hat er sich ein weiteres Standbein geschaffen. Ab dem kommenden Montag verkaufen Edeka, Rewe und Kaufland Tiefkühlpizza unter seinem Namen. Es gibt die Sorten "Grillgemüse" und "Rindersalami".

Seinen Deutschrap-Kollegen und Fans scheint es zu gefallen. "Corona und 'ne Capi-Pizza... ich kann Sport knicken, Brat", schreibt etwa Kontra K (32) bei Instagram. "Killaaa", findet auch Summer Cem (37).

Viel Arbeit dahinter

"Bratans, Bratinas, Bratuchas, was geht ab?", fragt Capital Bra in einer Instagram Story. "Ich wollte euch mitteilen, ich bin übertrieben glücklich, weil ab Montag gibt es meine eigene Pizza", erklärt der Rapper unter anderem. In den beiden neuen Produkten stecke viel Arbeit. "Wir haben sehr, sehr lange dran gesessen."