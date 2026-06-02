Für bis zu 6.000 Pfund: Seltene Fotos von Prinzessin Diana aus Schulzeit werden versteigert

Bei einer Auktion in England werden seltene Fotos aus Prinzessin Dianas Schulzeit versteigert. Die Bilder stammen aus dem Besitz einer ehemaligen Mitschülerin. Ein Brief aus dem Jahr 1981 gewährt zudem Einblicke in die frühe Ehe mit Charles.
Seltene Fotografien von Prinzessin Diana (1961-1997) aus ihrer Zeit als Schülerin sind in einer neuen Auktionssammlung aufgetaucht. Die Bilder stammen aus dem persönlichen Besitz ihrer ehemaligen Mitschülerin Katherine Hanbury vom West Heath Girls' School in Kent und sollen im Juli bei einer Auktion in Lewes in East Sussex versteigert werden. Der geschätzte Erlös liegt bei bis zu 6.000 Pfund (rund 6.900 Euro).