Für bis zu 6.000 Pfund: Seltene Fotos von Prinzessin Diana aus Schulzeit werden versteigert

Bei einer Auktion in England werden seltene Fotos aus Prinzessin Dianas Schulzeit versteigert. Die Bilder stammen aus dem Besitz einer ehemaligen Mitschülerin. Ein Brief aus dem Jahr 1981 gewährt zudem Einblicke in die frühe Ehe mit Charles.

Seltene Fotografien von Prinzessin Diana (1961-1997) aus ihrer Zeit als Schülerin sind in einer neuen Auktionssammlung aufgetaucht. Die Bilder stammen aus dem persönlichen Besitz ihrer ehemaligen Mitschülerin Katherine Hanbury vom West Heath Girls' School in Kent und sollen im Juli bei einer Auktion in Lewes in East Sussex versteigert werden. Der geschätzte Erlös liegt bei bis zu 6.000 Pfund (rund 6.900 Euro).

Die Aufnahmen, die der "Daily Mail" vorliegen, zeigen Diana in ungezwungener Atmosphäre: sitzend mit Freundinnen in der Sonne, draußen auf dem Schulgelände, vor dem Kunstraum oder in einem Gebäudeblock, der als "Cowsheds" bekannt war. Besonders bemerkenswert: Unter den Mitschülerinnen sind auch die spätere Schauspielerin Tilda Swinton (65) sowie die Filmregisseurin Joanna Hogg (66) zu sehen.

Auch die West Heath Girls' School selbst, eine traditionsreiche Mädchenschule in Kent, spielt in der Sammlung eine zentrale Rolle. Die Fotos zeigen den Alltag junger Schülerinnen auf dem weitläufigen Gelände - zwischen Klassenzimmern, Sportfeldern und Kunstunterricht.

Auch Briefe aus der frühen Ehe mit Charles

Zur Sammlung gehören zudem bislang unveröffentlichte persönliche Dokumente, darunter ein Brief vom 27. September 1981. Darin schreibt Diana wenige Wochen nach ihrer Hochzeit mit Charles (77), sie genieße das Leben in Schottland, liebe es, "mit Erwachsenen zu spielen", und empfinde London sogar als unangenehm. Gleichzeitig beschreibt sie ihre neue Rolle im Königshaus mit überraschend offenen Worten und spricht von einem "wunderbaren Gefühl, verheiratet zu sein".

Der Brief stammt aus der frühen Phase ihrer Ehe mit dem damaligen Prinzen Charles, die weltweit Aufmerksamkeit erregte: Die Hochzeit am 29. Juli 1981 in St. Paul's Cathedral wurde von Millionen Menschen verfolgt. Nach einer mehrmonatigen Reise auf der Royal Yacht Britannia verbrachte das Paar einen längeren Aufenthalt auf Schloss Balmoral in Schottland.

Die Beziehung von Diana und Charles zerbrach bekanntermaßen Anfang der 1990er-Jahre, die Scheidung wurde 1996 offiziell. Ein Jahr später starb Diana bei einem Autounfall in Paris. Die West Heath Girls' School wurde im selben Jahr geschlossen.