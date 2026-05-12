Diese Flitterwochen dürften etwas anders verlaufen als üblich: Christine Neubauer und José Campos wollen auf ihrer Hochzeitsreise nicht nur ihre Zweisamkeit genießen und seine Familie in Chile besuchen, sondern auch arbeiten.

Nach ihrer Hochzeit im kleinen Kreis auf Mallorca planen Schauspielerin Christine Neubauer (63) und Fotograf José Campos (60) ihr erstes gemeinsames Projekt als Ehepaar. Wie die beiden in einem Interview mit der Zeitschrift "Gala" verraten, werden sie ihre Flitterwochen in seiner chilenischen Heimat verbringen. Dabei steht aber nicht nur Erholung auf dem Programm.

Road Movie in der Atacama-Wüste "Unsere Hochzeitsreise geht nach Chile", erklärt die Schauspielerin. Dort schließe sich der Kreis mit einem privaten und beruflichen Lebenstraum. "Wir drehen mit unserer gemeinsamen Produktionsfirma Santiago Film einen Road Movie in der Atacama-Wüste, dort, wo wir uns kennengelernt haben." Auch Campos' Familie wollen sie während der Reise treffen. Ein größeres Hochzeitsfest mit der gesamten Familie schließt Neubauer nicht aus: "Das ist geplant, aber aus drei Erdteilen vier Generationen zusammenzubringen, wird nicht einfach."

"Verbundenheit ist noch inniger und fester geworden"

Obwohl sie bereits seit 2011 mit dem Fotografen liiert ist, habe die standesamtliche Hochzeit einiges verändert. "Im Herzen waren wir ja schon verheiratet. Aber wir hätten beide nicht gedacht, dass etwas, was so gleich ist, doch so anders sein kann. Auch José spürt eine ganz, ganz tiefe Verantwortung, mich zu beschützen. Die Verbundenheit ist noch inniger und fester geworden. Unfassbar", erklärt Neubauer. Auch ihr Ehemann zeigt sich überzeugt: "Das ist für immer. Unsere Liebe hat uns vom ersten Moment an durch Stürme und Sonnenschein getragen. Das Jawort bedeutet für mich, dass ich immer für meine Frau da bin, auch wenn ich sterbe."

Ganz konfliktfrei ist die Beziehung jedoch nicht, wie Neubauer einräumt: "Wir sind immer zusammen, privat und beruflich. Er ist ein Latino, ich bin eine bayerische Latina, da explodiert es." Ein Streit scheint jedoch nie lange anzuhalten, denn die beiden pflegen ein Ritual und geben sich täglich einen Guten-Morgen- und einen Gute-Nacht-Kuss. Zusammenschweiße sie auch das "magische Geschenk" von Enkelkindern. "Wir sind vergangenes Jahr fast zeitgleich Oma und Opa geworden, José hat einen Enkelsohn, ich eine Enkeltochter." Die Verbundenheit, dass die Linie weitergehe, sei "so besonders". Neubauer schwärmt: "Wenn ich meine Enkelin sehe, ist das ein pures Glücksgefühl, die pure Dankbarkeit, die pure Demut ans Leben."

Deshalb war es der richtige Zeitpunkt für das Jawort

Die Unstimmigkeiten mit ihrem Sohn Lambert (33) gehören inzwischen der Vergangenheit an. Nach der Trennung von ihrem ersten Mann Lambert Dinzinger im Jahr 2011 hatte Neubauer jahrelang keinen Kontakt zu ihrem Sohn. Umso wichtiger war es ihr, ihn vor der Hochzeit einzubinden.

"José hat vor der Hochzeit lange mit meinem Sohn telefoniert und mit ihm besprochen, dass der für mich da ist, wenn José vor mir geht." Er sei "unendlich glücklich". Und so füge sich nun alles zusammen. "'Sie ist angekommen' ist in meinem Fall keine Floskel. Mein Mann, mein Sohn, Mallorca - alles zusammen hat mich ankommen lassen. Deshalb war es auch der richtige Zeitpunkt für die Hochzeit. Es war alles bereit."