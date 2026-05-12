Diese Flitterwochen dürften etwas anders verlaufen als üblich: Christine Neubauer und José Campos wollen auf ihrer Hochzeitsreise nicht nur ihre Zweisamkeit genießen und seine Familie in Chile besuchen, sondern auch arbeiten.
Nach ihrer Hochzeit im kleinen Kreis auf Mallorca planen Schauspielerin Christine Neubauer (63) und Fotograf José Campos (60) ihr erstes gemeinsames Projekt als Ehepaar. Wie die beiden in einem Interview mit der Zeitschrift "Gala" verraten, werden sie ihre Flitterwochen in seiner chilenischen Heimat verbringen. Dabei steht aber nicht nur Erholung auf dem Programm.