Für Bescheidenheit und Mitgefühl: Gareth Southgate zurückgetreten: Prinz William dankt dem England-Coach

1 Kennen sich lange und verstehen sich offensichtlich sehr gut: Prinz William (l.) und Gareth Southgate. Foto: imago/Spotlight Royal / James Whatling

Gareth Southgate, Trainer der englischen Fußball-Nationalmannschaft, nimmt seinen Hut nach der Niederlage im EM-Finale. Prinz William, der bei der Pleite in Berlin im Stadion war, lässt das offensichtlich nicht ganz kalt.











Seine "Three Lions" konnten das Finale der Fußball-Europameisterschaften gegen die Spanier am Sonntag nicht gewinnen. Und der viel gescholtene Trainer der Engländer, Gareth Southgate (53), zog nur zwei Tage nach der 1:2-Pleite in Berlin die Konsequenzen. "Es ist Zeit für einen Wechsel und für ein neues Kapitel", begründete Southgate seinen Rücktritt in seinem offiziellen Statement, das unter anderem via Instagram verbreitet wurde. Das Endspiel sei sein letztes Spiel als englischer Nationaltrainer gewesen.