Für Auftritt bei der WHO: Herzogin Meghan reist überraschend in die Schweiz

Herzogin Meghan reist dieses Wochenende überraschend in die Schweiz. Dort tritt sie am Sonntag bei einem Event der WHO in Genf auf und eröffnet ein Mahnmal für Opfer von Online-Gewalt.

Herzogin Meghan (44) wird am Wochenende überraschend in der Schweiz erwartet. Bei einem internationalen Event der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf will sie auf die Gefahren von Online-Schäden für Kinder aufmerksam machen und für stärkere Schutzmaßnahmen im digitalen Raum werben. Das berichtet unter anderem die "Daily Mail".

Demnach soll die Herzogin von Sussex am Sonntag in Genf auftreten. Im Zentrum des Events steht die Eröffnung des sogenannten "Lost Screen Memorial" auf dem Place des Nations in Genf. Die Installation erinnert an Kinder, die infolge von Online-Gewalt, Cybermobbing oder gefährlichen Inhalten ihr Leben verloren haben.

Veranstaltung mit WHO-Chef Ghebreyesus

Die Veranstaltung wird gemeinsam von der WHO und der von Meghan und Prinz Harry (41) gegründeten Archewell Foundation organisiert. Auch die Organisation "The Parents' Network" ist beteiligt. Meghan und Harry setzen sich bereits seit einigen Jahren gegen Gefahren für Kinder im Netz ein.

Neben Meghan wird unter anderem WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus erwartet. Auch Familien von betroffenen Kindern sowie internationale Gesundheitsexperten nehmen teil.