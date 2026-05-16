Für Auftritt bei der WHO: Herzogin Meghan reist überraschend in die Schweiz

Herzogin Meghan reist dieses Wochenende überraschend in die Schweiz. Dort tritt sie am Sonntag bei einem Event der WHO in Genf auf und eröffnet ein Mahnmal für Opfer von Online-Gewalt.
Herzogin Meghan (44) wird am Wochenende überraschend in der Schweiz erwartet. Bei einem internationalen Event der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf will sie auf die Gefahren von Online-Schäden für Kinder aufmerksam machen und für stärkere Schutzmaßnahmen im digitalen Raum werben. Das berichtet unter anderem die "Daily Mail".