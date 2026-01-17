Für AppleTV-Serie: Jude Law und Andrew Garfield werden zu Siegfried und Roy

Kaum wiederzuerkennen: Die Hollywoodstars Jude Law und Andrew Garfield stehen derzeit für eine AppleTV-Serie über das legendäre Illusionisten-Duo Siegfried und Roy vor der Kamera. Erste Set-Fotos zeigen ihre verblüffende Verwandlung.
Hollywood verneigt sich vor zwei deutschen Showlegenden: Für eine neue AppleTV-Serie schlüpfen Jude Law (53) und Andrew Garfield (42) in die Rollen von Siegfried Fischbacher (1939-2021) und Roy Horn (1944-2020). Aktuelle Set-Fotos von Journalist Jeff Sneider, die er bei X teilte, zeigen die beiden Schauspieler erstmals in voller Kostümierung - und die Ähnlichkeit mit den verstorbenen Illusionisten ist frappierend.