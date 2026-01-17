Für AppleTV-Serie: Jude Law und Andrew Garfield werden zu Siegfried und Roy

Kaum wiederzuerkennen: Die Hollywoodstars Jude Law und Andrew Garfield stehen derzeit für eine AppleTV-Serie über das legendäre Illusionisten-Duo Siegfried und Roy vor der Kamera. Erste Set-Fotos zeigen ihre verblüffende Verwandlung.

Hollywood verneigt sich vor zwei deutschen Showlegenden: Für eine neue AppleTV-Serie schlüpfen Jude Law (53) und Andrew Garfield (42) in die Rollen von Siegfried Fischbacher (1939-2021) und Roy Horn (1944-2020). Aktuelle Set-Fotos von Journalist Jeff Sneider, die er bei X teilte, zeigen die beiden Schauspieler erstmals in voller Kostümierung - und die Ähnlichkeit mit den verstorbenen Illusionisten ist frappierend.

Law trägt eine platinblonde Vokuhila-Perücke, eine übergroße Pilotenbrille und eine Lederjacke. Garfield hingegen setzt als Roy auf einen auffälligen blauen Blazer, Schiebermütze und einen akkurat gestutzten Kinnbart.

Podcast als Vorlage

Die Miniserie basiert auf dem erfolgreichen Podcast "Wild Things: Siegfried & Roy" und verspricht laut Ankündigung einen tiefen Einblick in die außergewöhnliche Beziehung der beiden Showgrößen. Die Handlung soll nachzeichnen, wie das deutsch-amerikanische Duo gemeinsam mit seinen weißen Tigern Las Vegas in ein familienfreundliches Reiseziel verwandelte, so "Variety". Dabei habe das Gespann die Grenzen zwischen Illusion und Realität immer weiter ausgereizt - beruflich wie privat - bis eine Tragödie alles veränderte.

Wann genau "Wild Things" bei AppleTV zu sehen sein wird, ist bislang nicht bekannt. Der Streamingdienst hält sich mit weiteren Details zur Produktion noch bedeckt.

Der aus Rosenheim stammende Siegfried Fischbacher und der bei Bremen geborene Roy Horn lernten sich auf einem Kreuzfahrtschiff kennen. Ab den 1970er-Jahren wurden Siegfried & Roy zu festen Größen in Las Vegas. Ihr Markenzeichen: die spektakulären Auftritte mit seltenen weißen Tigern. 1988 nahmen beide die US-amerikanische Staatsbürgerschaft an und unterzeichneten im selben Jahr einen Fünfjahresvertrag mit dem Mirage-Hotel.

Ihre beeindruckende Showkarriere fand am 3. Oktober 2003 ein tragisches Ende: Der Tiger Mantacore attackierte Roy auf der Bühne und verletzte ihn schwer am Hals. Nach dem Vorfall standen Siegfried und Roy nur noch ein einziges Mal gemeinsam auf der Bühne - bei einer Benefizveranstaltung im Februar 2009. Roy Horn verstarb im Mai 2020 an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung, Siegfried Fischbacher folgte rund ein halbes Jahr später - er erlag im Januar 2021 einem Krebsleiden.