Für Anemone: Erstes Bild: Schauspiellegende Daniel Day-Lewis aus Ruhestand zurück

Er war ein Hollywood-Titan, gewann drei Oscars und gab 2017 seinen Rückzug bekannt. Jetzt liegt das erste Bild zur Schauspielrückkehr von Daniel Day-Lewis vor.
Im Jahr 2017 gab er mit einem denkwürdigen Statement seinen Schauspielruhestand bekannt. Jetzt ist Daniel Day-Lewis (68) einmalig auf die Leinwand zurückgekehrt. Im Drama "Anemone", das sein Sohn Ronan Day-Lewis (27) inszeniert hat, spielt Day-Lewis einen zurückgezogen lebenden Mann, der wieder Kontakt zu seinem entfremdeten Bruder bekommt. Ein erstes offizielles Bild zu "Anemone" ist etwa auf dem offiziellen Instagram-Kanal des kommenden Films zu sehen.