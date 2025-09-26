Für alle Beteiligten das Beste: Nach zehn Ehejahren: Eric und Edith Stehfest haben sich getrennt

Nach fast zehn Ehejahren ist Schluss: Eric Stehfest verkündet auf Instagram die Trennung von seiner Frau Edith. Es sei "keine leichte Entscheidung gewesen", schreibt der einstige "GZSZ"-Schauspieler.
Ehe-Aus bei den Stehfests: Eric Stehfest (36) gibt bekannt, dass er und seine Frau Edith (30) nach fast zehn gemeinsamen Jahren getrennte Wege gehen. "Edith und ich haben uns getrennt. Eine schwierige Zeit für uns als Familie, deshalb bitten wir euch um Respekt", schreibt der ehemalige "GZSZ"-Darsteller in seiner Instagram-Story.