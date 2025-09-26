Für alle Beteiligten das Beste: Nach zehn Ehejahren: Eric und Edith Stehfest haben sich getrennt

Nach fast zehn Ehejahren ist Schluss: Eric Stehfest verkündet auf Instagram die Trennung von seiner Frau Edith. Es sei "keine leichte Entscheidung gewesen", schreibt der einstige "GZSZ"-Schauspieler.

Ehe-Aus bei den Stehfests: Eric Stehfest (36) gibt bekannt, dass er und seine Frau Edith (30) nach fast zehn gemeinsamen Jahren getrennte Wege gehen. "Edith und ich haben uns getrennt. Eine schwierige Zeit für uns als Familie, deshalb bitten wir euch um Respekt", schreibt der ehemalige "GZSZ"-Darsteller in seiner Instagram-Story.

Stehfest betont, dass die beiden trotz der Trennung weiterhin ein Team bleiben wollen - vor allem für ihre beiden gemeinsamen Kinder Aaron Amadeus (9) und Aria Litera (4). "Es war für uns keine leichte Entscheidung, aber für alle Beteiligten das Beste", erklärt der Schauspieler weiter.

Eine turbulente Beziehungsgeschichte

Die Liebe zwischen Eric und Edith Stehfest glich von Anfang an einer Achterbahnfahrt. Kennengelernt hatten sie sich 2014, als die Musikerin für eines seiner Projekte den Gesang aufnahm. Ein Jahr später, im November 2015, gaben sie sich das Jawort, zwei gemeinsame Kinder machten die Familie komplett.

Bereits in der Vergangenheit hatte es aber immer wieder Krisen in der Ehe gegeben. Im vergangenen Jahr war Edith Stehfest sogar zeitweise ausgezogen, weil sie "Abstand gebraucht" hatte, wie ihr Mann damals erklärte. Vor allem die mentalen Probleme des einstigen Dschungelcamp-Kandidaten sollen die Ehe schwer belastet haben. Noch Anfang 2025 hatten sich die beiden in der MDR-Talkshow "Riverboat" bemüht, Trennungsgerüchte zu dementieren. "Wir sind nicht getrennt. Um das mal klar auszusprechen", betonte Eric Stehfest damals.

Edith Stehfest deutete Trennung bereits an

Edith Stehfest hat sich bislang nicht zu dem Ehe-Aus geäußert. In den vergangenen Wochen streute sie allerdings bereits Hinweise auf ihrem Instagram-Account: Am 1. September verabschiedete sie sich für drei Wochen bei ihren Fans, um nach einer "intensiven Zeit" wieder zu spüren, "wer man ist und wohin man gehört. Einmal loslassen, ein bisschen Atmen". Nach den drei Wochen meldete sie sich aus dem Thailand-Urlaub zurück - mit einem Video, in dem sie das gemeinsame Gesichtstattoo mit ihrem Ehemann überstechen beziehungsweise verändern ließ.

Zudem teilte sie einen Clip, der sie am Klavier beim Singen einer traurigen Ballade zeigt. "In diesem Moment wusste sie nicht, dass sie ihn nur ein paar Tage später verlieren würde", schrieb Stehfest dazu.