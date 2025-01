Für 27.500 Dollar: Bob Dylans Testament steht zum Verkauf

Für schlappe 27.500 Dollar: Ein altes Testament von Bob Dylan steht zum Verkauf. In dem Dokument von 1975 geht es unter anderem darum, was sein Bruder erben könnte. Ein Textentwurf zu einem seiner größten Songs brachte an anderer Stelle deutlich mehr Geld ein.

Wer 27.500 Dollar übrig hat, kann das Testament von Bob Dylan (83) kaufen. Der auf Autogramme und offizielle Dokumente spezialisierte Händler "Moments of Time" bietet zu diesem Preis den letzten Willen des Musikers an. Beziehungsweise einen Anhang zu dem Testament, um genau zu sein.

Das Testament ist auf den 22. September 1975 datiert. Bob Dylan war zu dem Zeitpunkt erst 34 Jahre alt. Im Musikgeschäft war er aber schon seit über zehn Jahren erfolgreich. Ob es sich um seinen wirklich letzten Willen handelt und er sein Testament zwischendurch nicht änderte, ist eher unwahrscheinlich. Sonst wäre es wohl auch nicht in die Hände von "Moments of Time" geraten. Wie es dorthin gekommen ist, ist nicht bekannt.

50.000 Dollar für Bob Dylans Bruder

In dem Dokument bedenkt Bob Dylan seinen jüngeren Bruder David Zimmerman (78). Sollte der ihn überleben, soll er 50.000 Dollar erben. Außerdem soll David das Anwesen überschrieben werden, in dem er bereits wohne. Es handelt sich um ein zehn Acres (etwa 40.468 Quadratmeter) großes Grundstück in Minnesota. In dem US-Bundesstaat kam Bob Dylan am 24. Mai 1941 zur Welt.

Auch für seine Kinder trifft er finanzielle Sorge, sollten sie überleben. Dylan hatte zu dem Zeitpunkt bereits fünf Kinder mit seiner damaligen Frau Sara Dylan (85). 1986 kam noch Tochter Desiree (38) aus seiner zweiten Ehe mit Carolyn Dennis (70) dazu. Erst 2001, neun Jahre nach ihrer Scheidung, gaben Bob Dylan und Carolyn Dennis bekannt, dass sie ein Kind haben.

Unterschrieben ist das Testament mit "Robert Dylan". Schließlich handelt es sich um ein offizielles Dokument. Robert Dylan lautet der bürgerliche Name des Superstars, nachdem er 1962 seinen Geburtsnamen Robert Allen Zimmerman abgelegt hatte.

Über eine halbe Million Dollar für Textentwurf

Unabhängig von dem Testament versteigerte ein anderes Auktionshaus gerade weitere Dokumente aus dem Besitz von Bob Dylan. In Nashville kam etwa ein Textentwurf zu seinem Song "Mr. Tambourine Man" von 1965 unter den Hammer. Julien's Auctions erhielt für zwei vergilbte Blätter 508.000 Dollar.

Der Entwurf zu Dylans erstem Song, der es in den USA auf Platz 1 schaffte, ist auf der Schreibmaschine getippt, dazu hat der Songschreiber handschriftliche Notizen ergänzt. Er war im Besitz des verstorbenen Journalisten Al Aronowitz, in dessen Haus Dylan den Text schrieb. Aronowitz rettete den Entwurf aus dem Papierkorb.

Insgesamt setzte die Dylan-Versteigerung von Julien's Auctions fast 1,5 Millionen US-Dollar um. 260.000 Dollar legte ein Käufer für ein Ölgemälde hin, das Bob Dylan 1968 malte. Eine Gitarre ging für 222.000 Dollar weg.

Aktuell ist Bob Dylan einmal mehr in aller Munde. Am 25. Dezember 2014 ist "A Complete Unknown" in den US-Kinos angelaufen. Bei uns startet das Biopic mit Timothée Chalamet (29) am 27. Februar 2025.