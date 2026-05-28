Scooter dreht die Lautstärke weiter auf. Die Hamburger Techno-Legenden um Frontmann H.P. Baxxter (62) haben über ihre sozialen Kanäle angekündigt, im Sommer 2027 mit gleich zwei Stadion-Shows auf Tour zu gehen. Die Botschaft auf Instagram ließ an Deutlichkeit nichts vermissen: "Wir heben ab!" Mit dem Tourprojekt "Rave from Outer Space" wollen Scooter nach eigener Aussage ein "gigantisches" Erlebnis schaffen - und das gleich zweimal.

Konkret sind ein Auftritt am 19. Juni 2027 im Kölner RheinEnergie-Stadion sowie ein weiteres Konzert am 26. Juni 2027 im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion geplant. Damit betritt die Band eine neue Live-Dimension: Stadion-Shows dieser Größenordnung sind für Scooter Neuland - und sie kündigen an, das Format entsprechend zu nutzen.

Was die Fans in den Arenen erwartet, soll laut Ankündigung weit über das bisher Bekannte hinausgehen. Geplant sind wuchtige Basslines, massive Pyroeffekte und futuristische Videoprojektionen. Der Titel "Rave from Outer Space" ist wohl dabei nicht nur Programm, sondern auch ein Versprechen. Die Band selbst betonte in ihrer Instagram-Ankündigung, man wolle es bei den "zwei gigantischen Stadion-Shows" zusammen mit den Fans "richtig krachen lassen". Dass das keine leere Floskel ist, hat Scooter in drei Jahrzehnten Bühnenpraxis bereits bewiesen.

Lutz Wingerath, Sportstätten-Geschäftsführer im RheinEnergie-Stadion, freut sich auf den Stadion-Rave: "Scooter ist schon so lange auf höchstem Niveau unterwegs, dass mehrere Generationen mit der Musik große Emotionen und tolle Erinnerungen verbinden", heißt es in einem Statement. "Dass es jetzt zur Premiere im RheinEnergie-Stadion kommt, ist eine tolle Sache!"

Ab wann gibt es Tickets?

Wer sichergehen will, bei den "Rave from Outer Space"-Shows dabei zu sein, kann schon bald Tickets kaufen. Diese sind zum einen ab diesem Donnerstag (10 Uhr) zunächst exklusiv über den Scooter-Newsletter erhältlich. Ab 29. Mai gehen sie dann zum anderen um 10 Uhr bei Eventim sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen in den freien Verkauf. VIP-Pakete speziell für die Dresdner Show sind ab dem 4. Juni um 10 Uhr über die Website des Rudolf-Harbig-Stadions buchbar.