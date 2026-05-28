"Rave from Outer Space": Die Hamburger Techno-Legenden Scooter haben für den Sommer 2027 zwei Stadion-Konzerte angekündigt - und die Vorfreude ist bereits riesig.
Scooter dreht die Lautstärke weiter auf. Die Hamburger Techno-Legenden um Frontmann H.P. Baxxter (62) haben über ihre sozialen Kanäle angekündigt, im Sommer 2027 mit gleich zwei Stadion-Shows auf Tour zu gehen. Die Botschaft auf Instagram ließ an Deutlichkeit nichts vermissen: "Wir heben ab!" Mit dem Tourprojekt "Rave from Outer Space" wollen Scooter nach eigener Aussage ein "gigantisches" Erlebnis schaffen - und das gleich zweimal.