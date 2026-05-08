Für 2027: Auch Golden Globes legen Regeln zu Künstlicher Intelligenz fest

Neue Regeln für die Awards-Show: Bei den Golden Globes wird der Einsatz von KI grundsätzlich erlaubt, sofern die menschliche Performance oder Leistung klar im Vordergrund steht.
Erst vor wenigen Tagen hatte die Academy of Motion Picture Arts and Sciences für die kommende Oscarverleihung neue Regeln für den Umgang mit Künstlicher Intelligenz festgelegt. Jetzt zogen die Golden Globes nach, die im kommenden Jahr am 10. Januar verliehen werden. KI ist hier zwar erlaubt, doch muss der menschliche Anteil an einer Performance oder Leistung klar im Vordergrund stehen und überwiegen.