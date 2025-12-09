Für 2026: An ALS erkrankter Eric Dane kündigt seine Autobiografie an

Der an ALS erkrankte Schauspieler Eric Dane arbeitet an seinen Memoiren. Das Buch mit dem Titel "Book of Days; A Memoir in Moments" soll im nächsten Jahr auf den Markt kommen. Maria Shriver bezeichnete es als "Ehre", die Lebensgeschichte herausgeben zu dürfen.

Schauspieler Eric Dane (53) wird seine Lebensgeschichte veröffentlichen. In dem Werk mit dem Titel "Book of Days; A Memoir in Moments" soll es auch darum gehen, wie er mit seiner Amyotrophen Lateralsklerose (ALS) umgeht. Vor acht Monaten hatte der Star aus "Grey's Anatomy" seine Erkrankung öffentlich gemacht.

Rückblick auf besondere Tage Am Montag hat die Verlagsmarke "The Open Field" die Memoiren für das Jahr 2026 angekündigt. Laut einer Pressemitteilung soll das Buch die Leser dazu einladen, "über ihre eigene Zeit nachzudenken und darüber, wie wir inmitten des Lärms und Chaos des Alltags lernen können, die Tage zu feiern, die am wichtigsten sind". Dane werde in der Autobiografie auf die Tage zurückblicken, die ihm am meisten bedeutet haben. Das seien zum Beispiel die Geburten seiner beiden Töchter Billie und Georgia, sein erster Drehtag bei "Grey's Anatomy", der Moment, als er beschloss, nüchtern zu werden sowie der Tag, an dem er die Diagnose ALS erhielt. Aber auch in die Zukunft will der Star offenbar blicken: auf den Tag, an dem die Erkrankung des Nervensystems endlich heilbar sein wird.

"Ich wache jeden Morgen auf und werde sofort daran erinnert, dass das real ist - diese Krankheit, diese Herausforderung, und genau deshalb schreibe ich dieses Buch", wird der Schauspieler in einer Presseerklärung zitiert. Er wolle die Momente festhalten, die ihn geprägt haben. "Die schönen Tage, die schweren, die, die ich nie als selbstverständlich angesehen habe -, damit die Leser zumindest daran erinnert werden, was es bedeutet, mit Herz zu leben".

Maria Shrivers Verlagsmarke gibt das Buch heraus

Die Verlagsmarke "The Open Field" wurde 2021 von Maria Shriver (70), der Ex-Frau von Arnold Schwarzenegger (78), gegründet. Die Journalistin und Autorin veröffentlichte kürzlich auch den Ratgeber für die Pflege von Demenzkranken von Emma Heming-Willis (47), der Ehefrau des erkrankten Actionstars Bruce Willis (70). Shriver teilte am Montag mit, sie fühle sich sehr geehrt, nun auch Eric Danes Memoiren herauszugeben. "Ich kann es kaum erwarten, dass die Welt seine Geschichte liest und mehr über seine Absichten und seine Ziele erfährt. Danke, dass du mir deine Geschichte anvertraut hast, Eric!"