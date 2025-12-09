Für 2026: An ALS erkrankter Eric Dane kündigt seine Autobiografie an

Der an ALS erkrankte Schauspieler Eric Dane arbeitet an seinen Memoiren. Das Buch mit dem Titel "Book of Days; A Memoir in Moments" soll im nächsten Jahr auf den Markt kommen. Maria Shriver bezeichnete es als "Ehre", die Lebensgeschichte herausgeben zu dürfen.
Schauspieler Eric Dane (53) wird seine Lebensgeschichte veröffentlichen. In dem Werk mit dem Titel "Book of Days; A Memoir in Moments" soll es auch darum gehen, wie er mit seiner Amyotrophen Lateralsklerose (ALS) umgeht. Vor acht Monaten hatte der Star aus "Grey's Anatomy" seine Erkrankung öffentlich gemacht.