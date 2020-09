1 Pierce Brosnan und seine Frau Keely Shaye Foto: Admedia / ImageCollect.com

Leben wie Pierce Brosnan alias James Bond höchstpersönlich? Das geht - für die stolze Summe von 100 Millionen US-Dollar.

Ein stolzer Preis mit mehr als einer Doppelnull: Pierce Brosnan (67) sucht für sein fürstliches Anwesen in Malibu offenbar einen neuen Besitzer. Wer die von seinem Film "James Bond: Der Morgen stirbt nie" inspirierte Villa kaufen will, muss laut der US-Seite "The Wall Street Journal" allerdings einen stattlichen Betrag berappen: Exakt für 100 Millionen Dollar (etwa 85,8 Millionen Euro) ist das Haus demnach gelistet.

Somit wäre es laut des Berichts auf Platz acht der teuersten Anwesen im gesamten Bundesbezirk Los Angeles - dem bevölkerungsreichsten County der gesamten USA. Brosnans Frau Keely Shaye höchstpersönlich habe die Villa nach ihren Vorstellungen errichten lassen und sich dabei vom fernöstlichen Setting des zweiten "Bond"-Films ihres Mannes inspirieren lassen.

Wer das nötige Kleingeld hat, bekommt also eine waschechte "Bond"-Villa mit direkter Küstenanbindung, einem Hektar Land und einer Wohnfläche von etwa 1.160 Quadratmetern.

