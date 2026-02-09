Fünfter Todestag: Sara Kulka erinnert an ihre Freundin Kasia Lenhardt

Vor fünf Jahren erschütterte der frühe Tod des ehemaligen "GNTM"-Models Kasia Lenhardt Deutschland. Zum Todestag am 9. Februar erinnert ihre Freundin Sara Kulka mit einem rührenden Instagram-Posting an sie. Darin fragt sie sich, wie Kasia heute wäre und wie sie wohl aussehen würde.
Am heutigen Montag jährt sich der Todestag von Kasia Lenhardt (1995-2021) zum fünften Mal. Ihre Freundin Sara Kulka (35) meldete sich dazu mit rührenden Worten auf Instagram. Kennengelernt hatten sich die beiden 2012 bei "Germany's next Topmodel". Seit Lenhardts Tod erinnert Kulka immer wieder zu verschiedenen Anlässen öffentlich an ihre Freundin.