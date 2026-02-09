Fünfter Todestag: Sara Kulka erinnert an ihre Freundin Kasia Lenhardt

Vor fünf Jahren erschütterte der frühe Tod des ehemaligen "GNTM"-Models Kasia Lenhardt Deutschland. Zum Todestag am 9. Februar erinnert ihre Freundin Sara Kulka mit einem rührenden Instagram-Posting an sie. Darin fragt sie sich, wie Kasia heute wäre und wie sie wohl aussehen würde.

Am heutigen Montag jährt sich der Todestag von Kasia Lenhardt (1995-2021) zum fünften Mal. Ihre Freundin Sara Kulka (35) meldete sich dazu mit rührenden Worten auf Instagram. Kennengelernt hatten sich die beiden 2012 bei "Germany's next Topmodel". Seit Lenhardts Tod erinnert Kulka immer wieder zu verschiedenen Anlässen öffentlich an ihre Freundin.

"Ich frage mich oft, wie es wäre, wenn du noch da wärst" Am Montagvormittag postete sie ein gemeinsames Bild, das offenbar mithilfe von KI erstellt wurde und die beiden Freundinnen etwas gealtert zeigt. Dazu schrieb die zweifache Mutter: "Fünf Jahre ist es her, dass du körperlich nicht mehr auf dieser Erde bist, und ich frage mich oft, wie es wäre, wenn du noch da wärst." Kulka überlegt, ob Kasia wohl Psychologin wäre, "so wie du es vorhattest". Ob sie gemeinsam im Urlaub wären, "wie wir es geplant hatten". Weiter fragte sie: "Würden dein Sohn und Matilda noch miteinander spielen, so wie früher - vielleicht Roblox? Wie würdest du aussehen? Welche Haare hättest du jetzt? Du hast es geliebt, deine Frisuren zu wechseln."

Geburtstagsglückwünsche an Lenhardts Sohn

Dann erinnerte sie daran, dass Kasia Lenhardt "nichts und niemanden" mehr geliebt habe als ihren Sohn, der 2015 zur Welt kam. Er hat heute Geburtstag und wird elf Jahre alt. "Und auch wenn heute dein Todestag ist, möchte ich heute deinem Sohn gratulieren. Denn mit ihm hast du der Welt das Wertvollste dagelassen", betonte Kulka. Ihr Posting schloss sie mit Worten an den Jungen: "Deine Mama ist heute ganz besonders bei dir."

Kasia Lenhardt hatte sich 2021 im Alter von nur 25 Jahren das Leben genommen.

Hilfe bei Depressionen, Suizidgedanken und der Bewältigung von Krisen bietet in Deutschland Tag und Nacht die Telefonseelsorge unter den kostenlosen Rufnummern 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222 oder unter der 116 123. Anrufende bleiben anonym.