Fünf Jahre ist es her, dass sich Prinzessin Beatrice (36) und Edoardo Mapelli Mozzi (41) in einer kleinen Zeremonie auf Schloss Windsor das Jawort gaben. Am heutigen Donnerstag feiert das Paar den Hochzeitstag - und Mapelli Mozzi widmet seiner Ehefrau auf Instagram liebevolle Worte.

Sie sei eine "unglaubliche Partnerin" und "die wunderschönste und tollste Ehefrau", so der Unternehmer zu einem Foto, das die beiden bei einem Spaziergang am Strand zeigt. Der Schnappschuss entstand offenbar in Schottland und zeigt die beiden in legerer Kleidung, sie in Sneakern und er barfuß. "Ich weiß jeden Moment, den wir miteinander verbracht haben, zu schätzen, und bin zutiefst dankbar für unsere gemeinsame Reise", fährt er fort. "Auf unzählige weitere Jahre mit viel Lachen und Tonnen von Liebe!"

Seit 2018 ein Paar, seit 2020 verheiratet

Offiziell sind Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi seit 2018 ein Paar. Die beiden kennen sich seit Kindheitstagen. Die Tochter von Prinz Andrew (65) und Sarah "Fergie" Ferguson (65), die aktuell auf Platz neun der britischen Thronfolgerliste steht, gab ihre Verlobung mit Mozzi am 26. September 2019 bekannt. Die Hochzeit erfolgte ein Jahr später: Aufgrund der Lockdown-Maßnahmen der Corona-Pandemie wurde sie vom 29. Mai auf den 17. Juli 2020 verschoben und fand in einer privaten Zeremonie mit 20 Gästen, darunter ihre Großeltern Queen Elizabeth II. (1926-2022) und Prinz Philip (1921-2021), in der All Saints Chapel in Windsor statt. Beatrice trug ein Vintagekleid, das zuvor der Queen gehört hatte.

Mapelli Mozzi brachte seinen Sohn Christopher Woolf, genannt "Wolfie" (9), aus einer früheren Beziehung mit der Architektin Dara Huang mit in die Ehe. Am 18. September 2021 wurde die erste Tochter Sienna geboren. Die zweite Tochter Athena kam am 22. Januar 2025 einige Wochen zu früh und mit nur zwei Kilogramm Körpergewicht zur Welt.