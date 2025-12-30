Fünfte Musikerin im exklusiven Klub: Beyoncé ist jetzt eine Milliardärin

Laut "Forbes" hat Beyoncé im Dezember den Milliardärs-Status erreicht. Damit gehört sie zu einem exklusiven Kreis von nur fünf Musikschaffenden weltweit - darunter auch ihr Ehemann Jay-Z.

Was für ein Jahresabschluss für Beyoncé (44): Wie das US-Wirtschaftsmagazin "Forbes" bekannt gab, ist die Sängerin im Dezember zur Milliardärin aufgestiegen. Damit reiht sie sich in einen exklusiven Klub ein, dem weltweit nur fünf Musikschaffende angehören - darunter ihr Ehemann Jay-Z (56), Taylor Swift (36), Bruce Springsteen (76) und Rihanna (37).

Noch vor zwei Jahren bezifferte "Forbes" ihr Vermögen auf rund 800 Millionen US-Dollar. Der dramatische Sprung über die magische Grenze ist vor allem einem Jahr voller kluger Geschäftsentscheidungen zu verdanken.

Den größten Anteil an Beyoncés neuem Reichtum dürfte ihre "Cowboy Carter"-Tour haben. Laut "Forbes" spielte die Konzertreise über 400 Millionen US-Dollar an Ticketverkäufen ein, hinzu kamen geschätzte 50 Millionen Dollar durch Merchandise. Die 32 Shows boten den Fans knapp drei Stunden Beyoncé pur - inklusive fliegendem Auto, goldenen mechanischen Bullen und Roboterarmen, die ihren eigenen Whiskey ausschenkten. Starauftritte ihrer Kinder, der ehemaligen Destiny's-Child-Kolleginnen und ihres Ehemannes machten die Konzerte zu unvergesslichen Ereignissen.

Dass Beyoncé die Rechte an ihrem gesamten Musikkatalog kontrolliert und ihre Medienfirma Parkwood die Produktion übernahm, sicherte ihr dabei besonders hohe Gewinnmargen.

Geschäftsfrau mit eigenem Imperium

Neben der Musik hat Beyoncé längst ein Geschäftsimperium aufgebaut. Im Februar 2024 launchte sie ihre Haarpflegemarke Cécred, außerdem vertreibt sie mit SirDavis ihren eigenen Whiskey - benannt nach ihrem Urgroßvater Davis Hogue, der einst als Farmer und Schwarzbrenner arbeitete. Hinzu kommen lukrative Werbedeals: Allein ihre Kampagne für Levi's brachte ihr geschätzte zehn Millionen Dollar ein. Die spektakuläre NFL-Halbzeitshow an Weihnachten, von Fans bereits "Beyoncé Bowl" getauft, soll ihr weitere 50 Millionen Dollar eingebracht haben.

Insgesamt verdiente Beyoncé laut "Forbes" im Jahr 2025 vor Steuern rund 148 Millionen Dollar - das macht sie zur drittbestbezahlten Musikerin der Welt.

Besonders süß dürfte der Erfolg für Beyoncé schmecken, wenn man bedenkt, wie "Cowboy Carter" entstand. Die Sängerin hatte öffentlich erklärt, das Album sei aus einer Erfahrung geboren, bei der sie sich im Country-Genre "nicht willkommen" gefühlt habe. Dass das Album anschließend Auszeichnung um Auszeichnung einheimste und ihr bei den Grammy Awards 2025 endlich den lang ersehnten "Album of the Year"-Preis bescherte, war die perfekte Antwort.