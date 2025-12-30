Fünfte Musikerin im exklusiven Klub: Beyoncé ist jetzt eine Milliardärin

Laut "Forbes" hat Beyoncé im Dezember den Milliardärs-Status erreicht. Damit gehört sie zu einem exklusiven Kreis von nur fünf Musikschaffenden weltweit - darunter auch ihr Ehemann Jay-Z.
Was für ein Jahresabschluss für Beyoncé (44): Wie das US-Wirtschaftsmagazin "Forbes" bekannt gab, ist die Sängerin im Dezember zur Milliardärin aufgestiegen. Damit reiht sie sich in einen exklusiven Klub ein, dem weltweit nur fünf Musikschaffende angehören - darunter ihr Ehemann Jay-Z (56), Taylor Swift (36), Bruce Springsteen (76) und Rihanna (37).