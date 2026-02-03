Fünfte Jahreszeit in Stuttgart: „Lassen alles andere stehen und liegen“ – Stuttgarter Familie lebt den Fasching

Die Narren sind los! Bei den Rössleins aus Stuttgart ist die fünfte Jahreszeit eine Familientradition. Wie die Familie den Fasching erlebt und was generationsübergreifend begeistert.
„Ich wurde quasi reingeboren“, erzählt Robin Rösslein und lacht. Der Stuttgarter kam Ende Januar vor 31 Jahren zur Welt – und damit mitten in der Faschingszeit. Schon als er gerade laufen konnte, trug er Kostüm und erlebte seine ersten Faschingsumzüge in Stuttgart und der Region gemeinsam mit seiner Familie. Auch seine drei Jahre jüngere Schwester Alicia wuchs wie Robin mit dem jährlichen Faschingstrubel auf.