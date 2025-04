Fünfte Folge der neunten Staffel: Wer stiehlt mir die Show?: Heike Makatsch gewinnt gegen Rea Garvey

1 Rea Garvey (r.) verwandelte für seine Ausgabe das Studio in einen irischen Pub. Am Ende verlor er gegen Heike Makatsch. Foto: Joyn/Florida TV/Julian Mathieu

Nach Rea Garvey und Teddy Teclebrhan darf nun auch Heike Makatsch "Wer stiehlt mir die Show?" präsentieren. Sie setzte sich am Sonntagabend gegen Garvey durch, der der Sendung einen irischen Anstrich verpasste.











Link kopiert



Der irische Sänger Rea Garvey (51) verwandelte am 6. April das TV-Studio von "Wer stiehlt mir die Show?" stilecht in einen irischen Pub. "Ich dachte, das erste Mal, dass ich diese Show gewinne, spiele ich auch in einem irischen Pub, wir befinden uns drin", erklärte er zu Beginn seiner Sendung - die er allerdings nicht verteidigen konnte. Schauspielerin Heike Makatsch (53) hatte am Ende die Nase vorn. Damit wird die ehemalige VIVA-Moderatorin zu ihren Karrierewurzeln zurückkehren und die nächste Ausgabe am 13. April präsentieren.