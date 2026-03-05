Das Superbloom-Festival feiert 2026 sein fünfjähriges Jubiläum mit einer großen Neuerung: Statt zwei Tagen dauert das Event im Münchner Olympiapark nun eine ganze Woche. Die ersten Acts stehen bereits fest.
Diesen Sommer findet das Superbloom-Festival im Olympiapark in München zum fünften Mal statt - und zum Jubiläum haben sich die Veranstalter eine besondere Neuerung ausgedacht: Das bisher zweitägige Festival wird 2026 auf sieben Tage verlängert und findet vom 29. August bis zum 4. September statt. Erste Acts sind bereits bekannt.