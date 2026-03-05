Das Superbloom-Festival feiert 2026 sein fünfjähriges Jubiläum mit einer großen Neuerung: Statt zwei Tagen dauert das Event im Münchner Olympiapark nun eine ganze Woche. Die ersten Acts stehen bereits fest.

Diese Artists stehen beim Superbloom auf der Bühne Laut einer Pressemitteilung bilden die bekannten Festivaltage ("Experience Days") am 29. und 30. August den Anfang, anschließend geht es mit fünf weiteren Konzerttagen mit renommierten Live-Acts weiter.

Ein Teil des Line-ups steht auch schon fest: Am Samstag und Sonntag stehen Acts wie Zartmann, Tash Sultana und Berq sowie Kygo, Tom Odell, Zara Larsson und Ikkimel auf den verschiedenen Bühnen im Olympiapark. Vom 31. August bis 4. September performt dann täglich jeweils ein Künstler mit Support-Act und Special Guests: Am Montag startet Lorde mit Audrey Hobert, am Dienstag folgt Sombr mit Ennio. Am Mittwoch steht Lewis Capaldi gemeinsam mit Bastille und Jessie Murph auf der Bühne, der Donnerstagabend steht dann mit Superstar Ayliva ganz im Zeichen deutscher Musik. Weitere Acts werden noch bekannt gegeben.

Wann sind die Superbloom-Tickets verfügbar?

Tickets sind bereits ab heute Abend (5. März) um 18 Uhr erhältlich. Für das Festival sind ausschließlich Tagestickets in verschiedenen Kategorien verfügbar. Die Early-Bird-Preise für reguläre Tickets liegen am Samstag bei 89 Euro und am Sonntag bei 94 Euro, während Comfort-Tickets jeweils 30 Euro teurer sind. Kinder zahlen pro Tag 24 Euro und Jugendliche zwischen 16 und 17 Jahren 49 Euro, wobei diese Kontingente limitiert sind. Zusätzliche Optionen wie der Silver Circle können für 39 Euro hinzugebucht werden. Die Preise für Konzert-Tickets beginnen bei 75 Euro und reichen bis zu 99 Euro.