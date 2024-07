Fünfjähriger mit BMI 38: Mehr Stuttgarter Vorschulkinder sind extrem adipös

1 Für übergewichtige Kinder gibt es teils besondere Angebote. Foto: Imago/Funke Foto Services

Wie viele Kinder sind übergewichtig? Wie viele können nicht gut hüpfen? Und wie steht es um die sprachliche Entwicklung? Das Gesundheitsamt stellt Zahlen für den Einschulungsjahrgang 2023 vor. Die Ergebnisse sind gar nicht so schlecht – ein Wert ist aber auffällig.











Link kopiert



Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause gewährt das Gesundheitsamt erstmals wieder Einblick in die Zahlen der Einschulungsuntersuchung (Esu). Auf die Ergebnisse ist man im Gesundheitsamt selbst gespannt gewesen. Wie hat sich die Coronapandemie auf den Einschulungsjahrgang 2023 in Sachen Gewicht, Sprachentwicklung und Motorik ausgewirkt? Welche Trends lassen sich ablesen? Denn dass es sich um Trends handelt, darauf legt der Gesundheitsamtsleiter Stefan Ehehalt wert. Ob sich etwas in der Pandemie verschoben hat, kann man also erst sagen, wenn zu mehr Jahrgängen die Daten vorliegen.