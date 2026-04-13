Fünf Wochen nach ihrer Festnahme: Britney Spears begibt sich freiwillig in eine Entzugsklinik

Fünf Wochen nach ihrer Verhaftung wegen Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss hat Britney Spears freiwillig eine Behandlungseinrichtung aufgesucht. Das bestätigte ihre Sprecherin.
Britney Spears (44) hat sich freiwillig in eine Behandlungseinrichtung begeben. Das bestätigte eine Sprecherin des Popstars am Sonntag dem US-Magazin "People". Die 44-Jährige habe diesen Schritt aus eigenem Entschluss unternommen - fünf Wochen nachdem sie in Ventura, Kalifornien, wegen des Verdachts auf Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss festgenommen worden war.