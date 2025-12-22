Fünf weitere Männer beschuldigt: Ex-Frau unter Drogen gesetzt und vergewaltigt – Brite muss vor Gericht

In England ist ein Mann angeklagt worden, seine Ex-Frau unter Drogen gesetzt und vergewaltigt zu haben. Fünf weitere Männer sollen Sexualdelikte gegen dieselbe Frau begangen haben.
In Großbritannien ist ein Mann offiziell beschuldigt worden, seine Ex-Frau unter Drogen gesetzt und vergewaltigt zu haben. Fünf weiteren Männern im Alter zwischen 31 und 61 Jahren werden Sexualdelikte gegen die selbe Frau zur Last gelegt, wie die britische Polizei am Montag mitteilte. Der 49-jährige Philip Young soll am Dienstag vor einem Gericht in Swindon westlich von London erscheinen.