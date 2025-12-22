Fünf weitere Männer beschuldigt: Ex-Frau unter Drogen gesetzt und vergewaltigt – Brite muss vor Gericht

In England ist ein Mann angeklagt worden, seine Ex-Frau unter Drogen gesetzt und vergewaltigt zu haben. Fünf weitere Männer sollen Sexualdelikte gegen dieselbe Frau begangen haben.

In Großbritannien ist ein Mann offiziell beschuldigt worden, seine Ex-Frau unter Drogen gesetzt und vergewaltigt zu haben. Fünf weiteren Männern im Alter zwischen 31 und 61 Jahren werden Sexualdelikte gegen die selbe Frau zur Last gelegt, wie die britische Polizei am Montag mitteilte. Der 49-jährige Philip Young soll am Dienstag vor einem Gericht in Swindon westlich von London erscheinen.

Young werden zahlreiche Straftaten gegen seine 48-jährige frühere Ehefrau Joanne Young vorgeworfen, darunter mehrfache Vergewaltigung sowie die Verabreichung von Substanzen, um sie zu betäuben und sexuelle Handlungen an ihr zu ermöglichen. Die mutmaßlichen Straftaten sollen sich zwischen 2010 und 2023 ereignet haben.

Fünf anderen Männer wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung vor Gericht

Dem britischen Staatsbürger werden zudem Voyeurismus und der Besitz extremer Fotos - auch von Kindern - zur Last gelegt. Die fünf anderen Männer müssen wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung, der sexuellen Nötigung durch Penetration und sexueller Berührungen im gleichen Zeitraum vor Gericht.

Geoff Smith von der Polizei in Wiltshire sagte, der Anklage seien "schwierige und umfangreicher Ermittlungen" vorangegangen. Joanne Young habe auf ihr Recht auf Anonymität verzichtet.

Der Fall erinnert an den vielbeachteten Prozess der Französin Gisèle Pelicot, die ein Jahrzehnt lang von Männern vergewaltigt wurde, die ihr damaliger Ehemann Dominique Pelicot im Internet rekrutierte. Zuvor setzte er das Opfer unter Drogen. Gisèle Pelicot machte die Misshandlung durch ihren Ex-Ehemann öffentlich und wurde zum Symbol für den Kampf gegen sexuelle Gewalt gegen Frauen und gegen das Schweigen darüber.