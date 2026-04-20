Fünf Vorschläge für einen Trip: Teurer Sprit? In den Urlaub mit nur einer Tankfüllung

Die aktuelle Lage macht das Verreisen für viele Menschen in Bezug auf Kosten nicht gerade einfach. Hier fünf mögliche Ziele, die man ab Berlin, München, Dresden, Dortmund oder Frankfurt mit nur einer Tankfüllung erreicht.
Der Konflikt im Nahen Osten und die Lage rund um die Straße von Hormus haben die Kraftstoffpreise zuletzt stark beeinflusst. Wer eigentlich mit dem Auto verreisen und den Urlaub deshalb nicht gleich streichen möchte, hat eine Alternative: nicht ganz so weit fahren. Hier Vorschläge für mögliche Reiseziele, die man ab fünf deutschen Großstädten gut mit einer einzigen Tankfüllung erreichen kann. Selbst der Rückweg könnte in vielen Fällen noch mit drin sein, denn keiner der Tipps liegt weiter als rund 250 Kilometer entfernt. Ob das wirklich klappt, ist aber natürlich von Faktoren wie dem Fahrzeugtyp oder der Fahrweise abhängig.