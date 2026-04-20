Fünf Vorschläge für einen Trip: Teurer Sprit? In den Urlaub mit nur einer Tankfüllung

Die aktuelle Lage macht das Verreisen für viele Menschen in Bezug auf Kosten nicht gerade einfach. Hier fünf mögliche Ziele, die man ab Berlin, München, Dresden, Dortmund oder Frankfurt mit nur einer Tankfüllung erreicht.

Der Konflikt im Nahen Osten und die Lage rund um die Straße von Hormus haben die Kraftstoffpreise zuletzt stark beeinflusst. Wer eigentlich mit dem Auto verreisen und den Urlaub deshalb nicht gleich streichen möchte, hat eine Alternative: nicht ganz so weit fahren. Hier Vorschläge für mögliche Reiseziele, die man ab fünf deutschen Großstädten gut mit einer einzigen Tankfüllung erreichen kann. Selbst der Rückweg könnte in vielen Fällen noch mit drin sein, denn keiner der Tipps liegt weiter als rund 250 Kilometer entfernt. Ob das wirklich klappt, ist aber natürlich von Faktoren wie dem Fahrzeugtyp oder der Fahrweise abhängig.

Von Berlin nach Usedom Zwischen Achterwasser und Sandstrand wartet eine von Deutschlands Inseln. Je nach Verkehrslage und genauem Startpunkt liegt das als "Sonneninsel" beworbene Eiland Usedom nur rund zweieinhalb bis drei Autostunden von Berlin entfernt.

Die Seebäder Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin locken mit Bäderarchitektur, langen Strandpromenaden und frischer Seeluft. Wer es ruhiger mag, verliert sich im Hinterland zwischen Peenemünde und Wolgast oder macht einen Abstecher in die polnische Nachbarstadt Swinemünde.

Von München nach Salzburg

Von Mozart über Mönchsberg bis zum Mirabellgarten: Österreichs nach Einwohnern viertgrößte Stadt Salzburg hat auf engstem Raum viel Kultur und Genuss zu bieten. Oberhalb der Altstadt thront die Festung Hohensalzburg, rund um die Getreidegasse lockt eine Melange mit Blick auf das bunte Treiben.

Von München aus sind es nur etwa 150 Kilometer bis an die Salzach. In der Regel sind Reisende in unter zwei Stunden in der "Mozartstadt".

Von Dresden nach Prag

Vom deutschen "Elbflorenz" Dresden aus ist das tschechische Prag schon fast ein Nachbar. Ähnlich wie bei München und Salzburg sind es auch hier nur etwa 150 Kilometer, die die beiden Großstädte trennen. Rund zwei Stunden Fahrzeit sollte man einplanen.

Belohnt werden Urlauberinnen und Urlauber mit der berühmten Karlsbrücke, dem Altstädter Ring und etwa auch der Aposteluhr am Rathaus. Nicht vergessen: Auf der tschechischen Seite herrscht Vignettenpflicht auf Autobahnen und Schnellstraßen.

Von Dortmund nach Amsterdam

Die Region um die niederländische Hauptstadt ist ein Klassiker für einen Kurztrip oder Urlaub, insbesondere für Menschen aus dem Ruhrgebiet. Zwischen Giebelhäusern und Grachten lässt sich hier das Leben ganz wunderbar genießen. Kultur gibt es beim Besuch des Rijksmuseums und natürlich darf eine Fahrt auf den künstlich angelegten Wasserstraßen und charakteristischen Kanäle nicht fehlen.

Je nach Route erreichen Reisende Amsterdam von Dortmund aus in etwa drei bis dreieinhalb Stunden. Vorsicht: Grundsätzlich gilt aktuell auf fast allen niederländischen Autobahnen tagsüber zwischen 6 Uhr und 19 Uhr ein Tempolimit von 100 km/h.

Von Frankfurt am Main nach Trier

Eine der ältesten Städte Deutschlands liegt näher, als man vielleicht denkt. Von der Finanzmetropole Frankfurt am Main aus sind es etwa 200 Kilometer nach Trier. Für die Fahrt sollte man schon bis zu zweieinhalb Stunden einplanen.

Die Porta Nigra ist ein beliebtes Fotomotiv, dazu locken Amphitheater oder Konstantinbasilika. Wer länger bleibt, kann auch über einen Abstecher ins Ausland nachdenken, denn Trier liegt in der Nähe des Dreiländerecks zwischen Deutschland, Luxemburg und Frankreich. In etwa 30 Minuten ist man mit dem Auto etwa in Echternach, das als älteste Stadt Luxemburgs gilt.