Fünf VfB-Profis bei der Nationalmannschaft: Nagelsmann setzt Vorbereitung auf Italien-Spiele fort

Mit neuer Torhüter-Hierarchie und der Nummer eins Oliver Baumann hat Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann die kurze Vorbereitung auf das Nations-League-Viertelfinale gegen Italien fortgesetzt. Auf dem Trainingsgelände von Borussia Dortmund am Mittwochvormittag hatte Nagelsmann erneut den gesamten 23er-Kader der Nationalmannschaft beisammen, DFB-Sportdirektor Rudi Völler schaute als Gast vorbei. Vom VfB Stuttgart sind fünf Akteure dabei: Alexander Nübel, Angelo Stiller, Jamie Leweling, Deniz Undav und Maximilian Mittelstädt.

Nagelsmann hat sich auf Baumann (TSG Hoffenheim) als Stammtorhüter auf Zeit festgelegt. Der 34-Jährige wird mindestens am Donnerstag (20.45/ARD) in Mailand und im Rückspiel am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Dortmund im Tor stehen - möglicherweise auch darüber hinaus, je nachdem, wie lange Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) als Folge einer Patellasehnenverletzung ausfällt. Nummer zwei und drei für die Nations League sind Alexander Nübel und Stefan Ortega Moreno (Manchester City).

Die Nationalmannschaft fliegt am Nachmittag nach Mailand. Nagelsmann und Abwehrchef Antonio Rüdiger geben im Giuseppe-Meazza-Stadion am Abend die Pressekonferenz vor dem Spiel. Dann wird der Bundestrainer wohl auch erläutern, wie er in der Offensive Florian Wirtz und Kai Havertz (beide verletzt) zu ersetzen plant. Am Mittwoch wich er in Dortmund auf einen anderen Trainingsplatz aus: Jener vom Dienstag hatte sich als zu hart erwiesen.