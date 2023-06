Polo-Fahrer missachtet Vorfahrt - auch drei Kinder in Klinik eingeliefert

Fünf Verletzte bei Unfall in Sulgen

8 In Schramberg-Sulgen kam es zu einem schweren Unfall. Foto: Wegner

Weil ein Polo-Fahrer die Vorfahrt missachtet hat, ist es am Samstag zu einem schweren Unfall in Sulgen gekommen. Fünf Personen wurden verletzt, darunter drei Kinder. Im Einsatz waren Rettungsdienst, Hubschrauber, Polizei und die Feuerwehren Schramberg und Sulgen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Nach Angaben der Polizei vor Ort wollte der Fahrer eines VW Polo an der Auffahrt zur Bundesstraße von der Oberreute kommend nach links abbiegen. Dabei hat er am Samstag gegen 18 Uhr einen auf der Bundesstraße in Richtung Rottweil fahrenden Tiguan übersehen.