Tito Jackson, Gründungsmitglied der Jackson 5 und Bruder von Michael Jackson (1958-2009), ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Das bestätigte sein Neffe Siggy Jackson (47) gegenüber "People". Laut "Entertainment Tonight" soll der Musiker am Sonntag, 15. September, den Folgen eines Herzinfarkts erlegen sein.

Die Band war auf Tour

Vor seinem überraschenden Tod war Tito Jackson mit seinen Brüdern Jackie Jackson (73) und Marlon Jackson (67) als The Jacksons aufgetreten und hatte im Sommer 2024 noch Shows in Schottland, Kalifornien und England gespielt. Am 10. September gastierte die Gruppe im Circus Krone in München - der einzige Stopp in Deutschland während der Tour. Dort besuchten die Brüder auch "das wunderschöne Denkmal, das unserem geliebten Bruder Michael Jackson gewidmet ist", schrieb der Verstorbene noch auf Facebook . "Wir sind zutiefst dankbar für diesen besonderen Ort, der nicht nur sein Andenken, sondern auch unser gemeinsames Erbe ehrt. Danke, dass Sie seinen Geist am Leben erhalten."

Gründungsmitglied von The Jackson 5

Tito Jackson war Gründungsmitglied von The Jackson 5, zu denen auch Michael, Jackie, Jermaine und Marlon (und später Randy Jackson) gehörten. Die Familien-Popgruppe hatte in den 70er Jahren Hits wie "I Want You Back", "ABC" und "I'll Be There". Die Band wurde 1997 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen und erhielt außerdem einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Der Verstorbene startete auch eine Solokarriere und veröffentlichte zwei Studioalben. 2021 erzählte er im Interview mit dem Magazin "Blues Blast": "Ich wollte Musik machen und wieder auf der Bühne stehen. Ich habe praktisch mein ganzes Leben lang die Sachen der Jackson 5 gespielt, aber in meiner Familie war der Blues die Hauptmusik. Ich wollte einfach jammen, aber ich konnte keine Profis dazu bringen, so etwas zu machen."

Seine letzte Single "Love One Another" wurde 2021 veröffentlicht. Im dazugehörigen Musikvideo traten Mitglieder der Jackson-Familie sowie Prominente wie Kris Jenner (68) und Kim Kardashian (43) auf. Jacksons Söhne Taj (51), TJ (46) und Taryll (49) tauchten ebenfalls auf. Die Männer bildeten die Band 3T, die Tito Jackson managte, und waren 2015 in der Reality-Serie "The Jacksons: Next Generation" zu sehen.